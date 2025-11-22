為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    韓國工藝大賽獲獎！ 王凱鶴竹藝展探索生命議題

    2025/11/22 07:34 記者張協昇／南投報導
    南投竹藝家王凱鶴舉辦《竹見新境-現代竹藝造型探塑》竹藝展。（記者張協昇攝）

    南投竹藝家王凱鶴舉辦《竹見新境-現代竹藝造型探塑》竹藝展。（記者張協昇攝）

    南投縣文化局竹藝博物館駐館竹藝家王凱鶴，榮獲今年韓國清州國際工藝大賽榮譽獎，目前正在竹藝博物館舉辦《竹見新境-現代竹藝造型探塑》竹藝展，他擅長以竹材延展哲思，將竹的柔韌與堅毅轉化為藝術的語言，透過創作探索生命、自然與存在的議題，呼應永續理念，值得細細品賞。

    王凱鶴自2013年起投入竹工藝創作，透過彎曲、編織與結構轉化，發展出兼具傳統底蘊與當代精神的獨特風格，創作核心理念主要探索生命、自然與存在議題，作品屢獲台灣工藝競賽、台灣美術新貌獎及國際大賽肯定。

    南投縣文化局指出，王凱鶴此次展覽，呈現多年來對竹材、形式與當代意涵的持續探索，展出作品分為3大部分，首先是駐館期間全新創作《焱》，以竹材雕塑出火焰般的流動意象，象徵生命的燃燒與能量的綻放；其次，觀賞者能一覽其歷年榮獲竹藝博物館竹藝產品開發競賽得獎代表作，如《天人合椅》、《月光森林》、《童年滋味》等，見證10餘年間的創作軌跡與工藝精進；最後則展出近年獲國內外肯定的重要作品，包括《共生之思》、《洪荒地起》、《異視界．真世界》等，展現竹材在當代語境下的多重詮釋與創新可能。

    文化局強調，此次展覽也是一場藝術家與觀者之間的深層對話，透過作品的光影、線條與質感，觀眾將感受到竹在傳統工藝與現代藝術之間的跨越與延伸，並體會其中蘊含的生命力與哲理，展期將至12月3日。

    南投竹藝家王凱鶴創作《焱》，以竹材雕塑出火焰般的流動意象，象徵生命的燃燒與能量的綻放。（記者張協昇攝）

    南投竹藝家王凱鶴創作《焱》，以竹材雕塑出火焰般的流動意象，象徵生命的燃燒與能量的綻放。（記者張協昇攝）

    南投竹藝家王凱鶴作品《立竹台灣》。（記者張協昇攝）

    南投竹藝家王凱鶴作品《立竹台灣》。（記者張協昇攝）

    南投竹藝家王凱鶴作品《情鈕》。（記者張協昇攝）

    南投竹藝家王凱鶴作品《情鈕》。（記者張協昇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播