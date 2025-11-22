為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    週末各地回暖！中南部上看30度 下週大降溫近10度

    2025/11/22 07:29 即時新聞／綜合報導
    「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週六至下週一各地回暖，溫度會回升到25度附近，中南部更上看30度。不過下週二至下週四新一波東北季風再度南下，北部、宜蘭又會下探到16-18度，其他地方也會掉回20度。（圖擷自臉書）

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週六至下週一各地回暖，溫度會回升到25度附近，中南部更上看30度。不過下週二至下週四新一波東北季風再度南下，北部、宜蘭又會下探到16-18度，其他地方也會掉回20度。（圖擷自臉書）

    今天是24節氣中的「小雪」，氣象專家指出，由於冷空氣減弱，週六至下週一各地回暖，溫度會回升到25度附近，中南部更上看30度。不過下週二至下週四新一波東北季風再度南下，降溫幅度近10度，北部、宜蘭又會下探到16-18度，其他地方也會掉回20度，雖然強度不會比剛過的這一波強，但因為週末會先暖熱，因此溫度變化的感受差距還是很大。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，今年秋冬首波全台有感的冷空氣要減弱了，週末將迎來回暖的時段，下次再轉涼，預計要等下週二後。

    根據目前預報，週六至下週一冷空氣減弱，全台各地回暖，各地普遍都會回升到25度附近，中南部高溫更上看30度。天氣部分，除了東北角仍然有短暫雨以外，其餘各地都是好天氣。

    至於下週二至下週四，會有新一波東北季風再度南下，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地方也會掉回20度附近，雖然強度不如本週的冷空氣，但和週末的暖熱對比，感受差距還是很大的。天氣部分，因為水氣不多，除了東北角仍有短暫陣雨以外，絕大多數地方天氣穩定。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示，「小雪小到，大雪大到」指的是，在「小雪」節氣前後，烏魚群開始陸續游到台灣海峽；而，到「大雪」節氣時，數量將會更多，是烏魚子的盛產季。

    「林老師氣象站」說明，「小雪」節氣的特徵，主要是反應東北季風將會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，溫度也會隨之而轉涼、轉冷。

    根據歐洲模式今晨最新模擬的結果顯示，在下週二（25日）前後，將會有新的一波東北季風增強並南下影響我們，氣溫再度明顯驟降，環境水氣也有先濕、後乾的趨勢，冬天的感覺也愈來愈濃了。

    「林老師氣象站」發文表示，「小雪小到，大雪大到」指的是，在「小雪」節氣前後，烏魚群開始陸續游到台灣海峽；而，到「大雪」節氣時，數量將會更多，是烏魚子的盛產季。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文表示，「小雪小到，大雪大到」指的是，在「小雪」節氣前後，烏魚群開始陸續游到台灣海峽；而，到「大雪」節氣時，數量將會更多，是烏魚子的盛產季。（圖擷自臉書）

