11/22 各報重點新聞一覽

自由時報

日福島5縣食品 我全解禁 全球只剩中、俄、韓管制

日本福島食品管制走入歷史！衛福部食藥署昨公告，取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣食品即日起全面回歸一般進口管理，與其它國家相同。目前全球僅中國（含港、澳）、韓國、俄羅斯仍維持特別限制。

無懼中國 高市：台灣有事 立場未變

日本首相高市早苗廿一日啟程赴南非出席廿國集團（G20）峰會前，在官邸接受採訪，就日前在國會稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」引發中方強烈反彈一事作出回應。她強調，相關發言是沿用自二〇一五年安倍晉三政府以來對安保法制的一貫解釋，政府立場並未改變。

不配合就羈押 假檢警騙婦8300萬

一名新北市婦人接到「假檢警」詐騙集團來電，以「不配合辦案就羈押你」等語，讓陷入慌亂的被害人把定存、保單金全部解約及賣掉股票，總共八三〇〇多萬元被轉入假的金管會監管帳戶，全部詐光。

聯合報

福島核食管制全解禁 時機點巧合 食藥署稱無關中日爭議

日本首相高市早苗日前在國會答詢「台灣有事」言論引發中日關係緊張，中國大陸對日本水產品下禁令，我國執政黨力挺日本。賴清德總統前天才秀出吃日本海鮮照，衛福部食藥署昨公告福島五縣核食管制全面解禁，比照一般食品查驗。

公投恢復綁大選 有機會明年選舉適用

現行公投法規定公投與大選脫鉤，遭批「鳥籠公投」，立法院會昨三讀通過修正公投法部分條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立後三個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。公投可綁大選，再次衝破「鳥籠」，中選會表示，將依法、審慎積極研議選務規畫，務求維持選務運作的安定與順利。

中國時報

外媒：台將對美投資4000億美元

英國《金融時報》21日引述官員指出，台灣與美國的貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元，當中可能計入台積電對美國承諾的1650億美元投資，且台灣也將支持美國打造科學園區。與此同時，行政院政務委員兼國科會主委吳誠文接受該報專訪，談到關稅時強調，美國不會以關稅「懲罰」台灣晶片業。

高市：推進日中戰略互惠關係不變

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發大陸反彈，21日高市對此表示，她上月底與大陸國家主席習近平會談時，確認要推進戰略互惠關係，「這個大方向沒有改變。」大陸外交部則回應說，若真心希望發展戰略互惠關係，就必須收回錯誤言論。

