「小雪」回溫早晚涼！下週一北部變天 東北季風再增強

中央氣象署指出，今天隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。

今天是節氣中的小雪，中央氣象署指出，今天（22日）環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨的溫度會再低一些，早出晚歸的朋友請適時增添衣物，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。

今日降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。

氣象署表示，桃園至彰化、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，海邊活動請多加留意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風減弱，環境風場為東北風至東北東風，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日至週一白天東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大；僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，週一白天基隆北海岸、宜蘭及大台北地區降雨機率稍增。

下週一傍晚起東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面北部地區轉有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢較持續，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

下週二至下週五東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下週二雨勢稍緩，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週三至五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下週六至下下週一東北季風減弱，各地氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 23 18 ~ 30 17 ~ 29 20 ~ 25

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

