屏東四重溪溫泉季開幕 馬戲煙火秀點燃101天暖冬狂歡

屏東四重溪溫泉季開幕，燈海壯麗。（記者蔡宗憲攝）

「屏東四重溪溫泉季」今晚在四重溪溫泉公園盛大開幕，國際級Focasa馬戲團迎風演出《看見台灣》，融合南島文化與高空馬戲，熱鬧百人踩街隊伍，壓軸煙火秀璀璨點亮夜空，吸引上萬國內外遊客湧入，宣告即日起至明年3月1日，連續101天不間斷溫泉慶典正式開跑。

開幕首夜人潮從午後綿延不絕，10組恆春半島表演團隊匯聚溫泉老街，現場熱鬧滾滾。縣長周春米親臨點燈，表示今年以「星空泡湯祭」為主題，主燈區四重溪溫泉公園化身星河燈海，旭海溫泉副燈區與「風域半島」3大展區，邀請5組藝術家打造「風域印光」、「聖靈之境」、「不會凋謝的路」等光藝術裝置，讓遊客泡湯之餘，走進自然與藝術的療癒對話。

周春米強調，四重溪不只泡溫泉，更是串連牡丹、車城、恆春觀光能量的重要節點，今年首度與地方產業合作推出10場深度體驗，包括「念吉成爺爺說故事」、「溫泉廚藝教室」、「開運注連繩DIY」與「四重溪單車遊」，還有「泉水任務」實境解謎遊戲與集章換禮，邀全國民眾利用冬季來恆春半島，享受暖心溫泉、美食與光影藝術，打造最療癒的冬季儀式感。

縣府交通旅遊處指出，今年擴大「四重溪溫泉郵輪巴士」，從高鐵左營站直達，推出全新1日遊、2日遊行程，結合秘境步道、洋蔥染布手作，免開車輕鬆玩透透。運動觀光也升級，溫泉路跑外首推「自行車挑戰賽」；開幕週連3天超過30台餐車進駐，後續還有溫泉年街市集、溫泉運動市集接力。為方便遊客，活動期間推出2條銅板價接駁車，從枋寮、恆春轉運站直達四重溪。限定紀念品包括香氛片、防水提袋、家徽中筒襪等，消費滿500元即可兌換。

屏東縣長周春米到場，她強調，四重溪不只泡溫泉，更是串連牡丹、車城、恆春觀光能量的重要節點。（記者蔡宗憲攝）

國際級Focasa馬戲團迎風演出《看見台灣》，融合南島文化與高空馬戲，熱鬧百人踩街隊伍。（記者蔡宗憲攝）

主燈區四重溪溫泉公園化身星河燈海，旭海溫泉副燈區與「風域半島」3大展區。（記者蔡宗憲攝）

5組藝術家打造「風域印光」、「聖靈之境」、「不會凋謝的路」等光藝術裝置，讓遊客泡湯之餘，走進自然與藝術的療癒對話。（記者蔡宗憲攝）

壓軸煙火秀璀璨點亮夜空，吸引上萬國內外遊客湧入，宣告即日起至明年3月1日，連續101天不間斷溫泉慶典正式開跑。（記者蔡宗憲攝）

