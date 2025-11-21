台南鹽水公所有藝廊 歐益豪回鄉辦水墨畫展

台南市鹽水區公所二樓走廊空間設置「藝氣相投」藝廊，展出「歐益豪水墨畫展」。（公所提供）

台南市鹽水區公所二樓的「藝氣相投」藝廊，今天（21日）為「歐益豪水墨畫展」舉辦開幕，展出台南市美術學會理事長歐益豪近期創作的10多幅代表作，作品以水墨交融淡彩的方式，細膩描繪山林間的霧氣流動、層巒疊翠與四季更迭的色韻，彷彿觀者能聞得山氣、聽得松濤，對作品讚不絕口。

64歲的歐益豪是鹽水人，在教育界耕耘數十年，榮獲教育部特殊貢獻獎。師承蔡茂松、林進忠與黃明賢等名師，兼擅花鳥與山水，畫風清逸典雅，兼容南北宗筆法與現代意象。

鹽水公所將二樓空間營造藝廊舉辦一系列藝術展覽，透過藝術家的筆墨與創作，讓市民在生活中感受美的力量，這次邀請歐益豪回鄉辦畫展受到鄉親歡迎，將展至明年2月26日。歐益豪為觀眾導覽解說創作理念、構圖，帶領觀眾如何賞畫。

台南市民政局局長姜淋煌指出，公所「藝氣相投」藝廊自設立以來，持續為在地藝術家提供展演舞台。歐益豪老師長期投入美術教育，培育無數學子，亦以深厚筆墨功力描繪出台南山水之美。他的作品展現出對自然與人文的關懷，是藝術教育與創作兼具的典範。

鹽水區長陳文琪表示，歐益豪長年投入藝文教育與地方創作，對鹽水文化推廣貢獻良多。其作品不僅描繪自然風光，更以細膩筆墨呈現「慢活鹽水」的人文氣息與詩意底蘊，值得觀眾一看，一同感受畫境之美與藝文風華。

