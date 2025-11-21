塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝

彰化花壇東外環道沿線大塞車，用路人直呼「塞到往生」。（圖由民眾提供）

彰化縣台74甲線東外環道往來彰化花壇與台中雙向車道，今晚6、7點時大塞車，一路塞到晚間8點多，適逢星期五下班時間，塞車情形雪上加霜，用路人哀嚎「肚子快餓死了」，直呼「塞到往生」。警方查出花壇鄉路段有路面刨除工程，應是塞車主因之一，晚間9點左右已逐漸紓解。

有用路人說，他從台中往花壇方向行駛時就塞在車陣中，中途看到一輛故障車，但應該不是塞車主因，且南北雙向車道都在塞，平常這段路開車只需不到10分鐘，今晚他至少塞了30分鐘之久。

另有用路人說，1輛車故障不可能造成這麼大的回堵，應該是與路面施工有關；還有人說下班從東彰北路右轉回彰化車多到爆，到牛埔匝道開了40分鐘！這2天完全沒看到施工通知，昨天塞東向，今天東西方向全塞；另有駕駛說車禍塞完換施工塞車，真是雪上加霜。

警方則表示，晚間在東外環道往花壇方向有路面刨除重鋪柏油工程，經查詢已在晚間6點40分收工，應是車輛壅塞後需要時間消化。

