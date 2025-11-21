海洋教育推手獎南市「六連霸」 這位校長考取獨木舟教練證照

南市官田區隆田國小校長林佑霖獲海洋教育推手個人獎。（南市教育局提供）

南市今年再度拿下教育部海洋教育推手「地方政府獎」特優，勇奪全國唯一「六連霸」紀錄。其中，官田區隆田國小校長林佑霖更以獨特又深耕在地的教學成果，榮獲海洋教育推手「個人獎」，成為亮點。

林佑霖過去服務於北門區雙春國小（後整併），巧妙把「學校被魚塭包圍」的環境劣勢，轉化成推動海洋教育的最佳舞台。他與團隊打造「虱、生、獨、樂」整合課程。他自己也去考了獨木舟教練還有風險管理的證照，推廣獨木舟跟立式划槳（SUP）運動。

請繼續往下閱讀...

虱目魚—與當地漁會、四健會合作，帶學生了解從魚苗到養殖的一整套知識；生態—利用鄰近紅樹林環境取材，搭配SDGs設計課程；獨木舟—把水域活動變成孩子們的海洋運動課；樂活—邀社區耆老、家長成為「隱形老師」，傳承捕魚智慧與在地故事。

海洋教育不只在課本，也在生活；不只教知識，更要帶孩子「真的下水」。因此，學校發展出獨木舟、SUP等體驗課程，讓孩子親海、知海，也學會水域安全。林佑霖說，這份獎項屬於所有一起努力的人。他以「終身海洋教育實踐者」自許，未來將繼續深化課程，讓孩子看見更大的海洋、也更珍惜腳下土地。

台南是一座與海共生的城市，市府多年來透過課程、場域、跨局處合作，打造從「知海、親海到愛海」的完整推動模式。教育局長鄭新輝表示，南市已建立穩定的海洋教育推動系統，串聯漁會、台江國家公園及海委會等單位，也已研發123件海洋教材與教案，多元海洋體驗，如獨木舟、潮間帶探索、濕地觀察與海洋詩創作等，提供臨海與非臨海學校都能使用的教學資源。

頒獎典禮今（21日）在高雄科工館舉行，教育部肯定台南在機制建置、場域發展、課程與師資等面向的系統化成果，讓海洋教育真正走進日常，成為孩子理解環境、認識家鄉、擁抱海洋的重要力量。

台南再度榮獲海洋教育推手地方政府獎特優。（南市教育局提供）

南市推廣教師獨木舟風險管理實務體驗。（南市教育局提供）

南市海洋教育，喜樹國小小小解說員解說，認識一至七鯤鯓故事。（南市教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法