整理母親遺物發現寶！ 首期《超人》漫畫2.8億天價成交

存放在美國加州一間閣樓多年的第一期《超人》（Superman #1）漫畫，週四（20日）以創紀錄的拍賣價格落槌，原本售價10美分的書刊，最終以912萬美元（約新台幣2.8億）天價成交，成為有史以來最昂貴的漫畫。

《CNN》報導，加州北部三兄弟去年整理已故母親遺物時，意外在閣樓發現這本1939年出版的第一期《超人》漫畫，它被擺放在一個紙箱中，用一堆舊報紙包裹，由於保存狀況極佳，拍賣行Heritage Auctions譽為「史上最完美」的版本。

根據Heritage拍賣前發布的新聞稿，三兄弟的母親生前曾說，自己收藏了許多珍貴的漫畫，他們直到去年假期整理遺物時才發現這批舊漫畫，包括5期早期的《動作漫畫》（Action Comics），但最令人驚豔的，無疑是第一期《超人》漫畫。

拍賣行表示，這本漫畫先前估價如此之高，不僅是因為它保存完好，還因為它是DC首批印刷的50萬冊漫畫之一。

先前最昂貴的漫畫紀錄保持者是1938年首次引入《超人》的《動作漫畫》第一冊，該書去年由同一家拍賣行以600萬美元（約新台幣1.8億）售出。

