週六早晚仍偏涼 北東迎風面慎防局部短暫雨

週六基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區，有局部短暫雨；桃園以北、花東及恆春半島偶有零星降雨。（資料照）

週六（22日）基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨；桃園以北、花東及恆春半島偶有零星降雨。北部及宜花為22到24度，中南部、台東可來到26到28度。

中央氣象署預報，週六迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲。而桃園到台南、恆春半島及金門以外離島有局部8級左右強陣風發生機率；沿海浪高約2到3米，海邊活動請多加留意

溫度方面，週六各地早晚偏涼，低溫約16至19度，外出請注意做好保暖，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花為22到24度，中南部、台東可來到26到28度。離島澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，16至22度；馬祖晴時多雲，15至19度。

未來天氣變化方面，天氣風險公司指出，東北季風減弱，台灣附近風場由東北風轉為偏東風，各地氣溫逐日回升，週日最顯著，白天北台灣也有暖意，但早晚仍有涼意。各地普遍晴時多雲，迎風面東半部雲層偶有空檔仍有局部短暫雨。但下週一有新一波東北季風南下，迎風面北部、東部轉為陰有地形降雨天氣，整日偏涼較冷；背風側中南部晴時多雲白天氣溫回暖，早晚偏涼，日夜溫差大。下週二北方中層乾空氣逐漸移入，北部東半部降雨可大幅減緩，相對更為零星。

紫外線指數方面，週六新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、連江縣為「中、高量級」；其餘縣市皆為「低量級」。

空氣品質方面，週六東北季風減弱，環境風場為東北風至東北東風，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週六北部及宜花為22到24度，中南部、台東可來到26到28度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週六多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

