15年期滿10倍奉還!81年前養老保險單曝光

現代各種保險琳瑯滿目，其實早在日治時期台灣就有保險，南投縣文化資產學會理事長梁志忠收藏1張81年前的保險證書，承保單位是「簡易保險局」，投保金每年2元，15年期滿可領回322元，還本10倍以上，可惜的是保戶剛投保，隔年日本就宣布戰敗投降，該保單也走入歷史。

梁志忠指出，日治時期民眾辛苦，賺錢大多只夠維持生活，有多餘的錢才能儲蓄，但在昭和19年（1944年）已經有保險的產品，收藏的古文物中即出現1張1944年的保險證書，被保險人是位冠夫姓的白莊姓婦人，保險名稱為「15年期滿養老保險」，保險費年繳2元，15年滿期可領回322元，還本金額頗高。當時有錢且有保險觀念的不多，白莊姓婦人懂得投保算是很先進。

梁志忠說，這份養老保險在昭和19年6月5日投保，到昭和34年（1959年）6月4日才期滿，白莊姓婦人當時44歲，期滿還本的年齡是59歲，只是昭和20年（1945年）8月日本昭和天皇就宣布無條件投降，該投保人大概繳了兩年保險費就沒再繳，當然也等不到期滿還本金。

