從白河到滋賀、情誼開花 跨海蓮花胸針見證台日友好

日本滋賀縣議員川島隆二（左）贈送象徵台南與滋賀友好合作的蓮花胸針給台南市長黃偉哲（右）。（台南市府提供）

日本滋賀縣議會今（21）日由川島隆二議員率領6位議員抵達台南拜會市府，市長黃偉哲熱情迎接，雙方以輕鬆溫暖的氣氛，針對觀光推廣、青年交流與文化合作等議題深入交換意見。

這次會面中最具溫度的一幕，是來自川島隆二的特別心意。他提到，數年前台南白河的蓮花專家曾遠赴滋賀縣，協助當地農民學習蓮花栽培技術。如今，滋賀成功種出蓮花，不只開花結果，還製成胸針。他特別將這枚象徵「跨海結緣」的蓮花胸針帶來贈予黃偉哲，作為兩地長年合作的象徵。這代表的不只是技術，更是兩地真誠的情誼。

黃偉哲也分享，今日適逢「大台南國際旅展」開幕，滋賀縣多年來都固定來台南參展，已成旅展中最熟悉的國外夥伴之一。他相信透過旅展，台南市民能夠更加認識滋賀縣的美麗風光和農特產品，也期待雙方能藉此創造更多觀光互訪的機會。

黃偉哲再次感謝滋賀縣在台南遭逢地震與風災時屢屢伸出的關懷。這份情誼長期互助的累積，希望未來不僅在觀光合作，更能擴大到文化、教育與體育等多元領域，特別是藉由青年世代的交流，讓兩地的關係更加緊密。

川島隆二也表示，滋賀縣連續10多年參與台南旅展，成果相當亮眼，顯示台南民眾對滋賀十分喜愛。他並分享，目前已有7名台南的大學生在滋賀進行實習，未來希望能有更多學生雙向往返，彼此間的連結更加深厚。

台南與滋賀自2013年締盟以來情誼深厚。2023年雙方在締盟10週年時更簽署「自行車觀光交流備忘錄」，以單車旅遊為媒介，推動更活絡的雙向觀光。此次議會訪團也特地來參加大台南國際旅展，向市民介紹滋賀的魅力，希望讓更多台南人愛上這座美麗城市。

日本滋賀縣議員川島隆二（左4）率團拜會，台南市長黃偉哲（左5）偕同市府團隊熱情迎接。（台南市府提供）

