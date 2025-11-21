逢甲大學攜義大利4名校簽署MOU 學生可赴歐交換實習

逢甲大學與4所義大利名校簽署教育合作備忘錄，建立跨國合作網絡，開啟雙聯學位、交換學生學術交流等多元合作模式。（記者蔡淑媛攝）

逢甲大學今天與4所義大利名校簽署教育合作備忘錄，合作範圍涵蓋建築、設計、城市規劃、文化藝術、管理與社會科學等多個領域，建立跨國合作網絡，並開啟雙聯學位、交換學生學術交流等多元合作模式，目前已有多位學生成功申請前往坎梅里諾大學交換。

義大利5所頂尖建築與設計名校教授今天抵達逢甲大學，包括杜林理工大學（POLITO）、坎梅里諾大學（UNICAM）、佛羅倫斯大學（UNIFI）、杜林大學（UNITO）與米蘭理工大學（POLIMI）共12位教授，今天也出席由台中市建築文化教育基金會與逢甲大學共同主辦的「2025義起共創未來：文化Ｘ創意Ｘ永續」國際論壇、工作坊與展覽等多元活動，其中4所義大利名校今天與逢甲大學簽署教育合作備忘錄。

請繼續往下閱讀...

逢甲大學副校長黎淑婷表示，學校持續提供多元國際機會，鼓勵學生主動參與全球交流，此次活動即為最具代表性的國際合作行動，期盼學生能勇敢逐夢、走向世界。

義大利辦事處代表Marco Lombardi說，肯定逢甲大學推動台義兩國學術交流的卓越貢獻。

此外，米蘭理工大學教授群，Prof. Giulia Gerosa 與 Prof. Sofia D'Alessandro 也將於明（22）日與逢甲建築專業學院教師，共同帶領39名逢甲學生及11位業界設計師，進行「POLI.design逢甲大學工作營」，以「生活、共享、永續」為核心，展開全日實作與文化實驗，探索創新空間與設計應用。

逢甲大學副校長黎淑婷（右）與義大利名校簽署教育合作備忘錄。（逢甲大學提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法