屏東學子勇奪國際機器人賽冠軍 周春米接見表揚

屏縣學子在「FIRA RoboWorld Cup & Summit 」及高中地理奧林匹亞表現優異，獲屏東縣長周春米接見表揚。（記者羅欣貞攝）

由屏東中學、屏東女中、屏科實中、屏東高工與屏榮高中組成的代表隊，8月前往韓國參加「第30屆 FIRA RoboWorld Cup & Summit 2025」表現優異，屏東縣長周春米今（21日）在縣府接見獲獎學生及指導老師，肯定師生努力與付出；第24屆高中地理奧林匹亞獲獎學生也同場接受表揚。

「屏東孩子的實力與能量是世界頂尖，為你們感到無比驕傲！」周春米表示，屏東5所高中職在國際機器人比賽勇奪大滿貫，在重要的學術競賽高中地理奧林匹亞，也得到優異的成績，證明孩子的潛力無窮、具備與國際接軌的頂尖競爭力，更展現屏東縣推動教育與探究實力的豐碩成果，謝謝辛苦的指導老師，期勉學生們持續保持對於科學、科技與學術研究的熱忱。

屏東縣府教育處表示，FIRA RoboWorld Cup & Summit2025競賽，屏東代表隊在個人任務賽中，由屏科實中的周立行、林昱全與王詠鈞奪下第1名；鍾秉益、李奕頡與孫翊宸拿下第2名；第3名由屏東女中的王玟婷獲得。在聯合任務賽中，周立行、林昱全與王詠鈞再度合作拿下第1名，王玟婷獲得第2名，屏東女中與屏榮高中組成的團隊周芸禾與周彣軒，並列第2名；第3名則由屏東中學與屏東高工的黃崧祐、賴呈安與吳政原所組隊伍奪得。未知任務挑戰賽中的軟體挑戰賽，由董原暉、林冠儒、黃宇彤與董茗穎合作，獲第5名；在對戰大獎賽，總冠軍由周立行、林昱全與王詠鈞奪下，亞軍由王玟婷獲得，黃崧祐、賴昱安與吳政原獲第3名。

另外，第24屆高中地理奧林匹亞，屏東高中勇奪「實察繪圖組」金牌；屏東女中則在「地理專題海報組」中獲頒優等，展現屏東學子深厚的學術探究能力。

屏縣學子組成的代表隊，今年8月至韓國參加「第30屆 FIRA RoboWorld Cup & Summit 2025」，表現優異。（屏東縣政府提供）

