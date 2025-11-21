為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中勤美草悟聖誕村啟動 浪漫雪景吸引民眾

    2025/11/21 18:59 記者廖耀東／台中報導
    主辦單位以超過40萬顆銀白燈泡，為草悟道打造夢幻「光之道」，整條街區在璀璨光影中閃耀，吸睛度十足。（記者廖耀東攝）

    2025「勤美草悟聖誕村」於今（21日）傍晚正式開村，現場在點燈瞬間飄下大批銀白泡泡，宛如細雪紛飛，讓民眾一秒置身冬季雪國。許多家長帶著孩子在聖誕樹前歡呼奔跑，孩子們伸手捕捉「白雪」的畫面，在燈光照映下顯得格外夢幻，也讓整個草悟道瀰漫著溫馨的節慶氣息。周邊街廓也同步亮起試點燈，提前替街區披上浪漫雪白外衣。

    勤美誠品與勤美洲際酒店、勤美術館、PARK2草悟廣場、教堂、金典綠園道等地標今年再度串連，打造延伸整個草悟道的「光之道」。主辦單位表示，今年以超過40萬顆銀白燈泡妝點街區，更首次設置高達7米的「冬日積雪耶誕樹」，整體視覺效果全面升級，已被不少網友封為「台中最強聖誕村」。

    記者今（21）日晚間實地走訪，發現街邊光影柔和，拍照氛圍剛剛好，不僅少了人潮壓力，也能輕鬆取景。對於去年因人潮洶湧而苦尋拍照角度的民眾而言，今年開村前的夜晚更是不能錯過的「悠閒版浪漫」。

    隨著年底將至，台中市區節慶氣氛逐漸升溫，除了市府主辦的「2025台中耶誕嘉年華」，勤美草悟聖誕村再度加入節慶戰場，預料將成為市中心最熱門的耶誕亮點。主辦單位提醒，開村後導入更多燈光、音樂與裝置藝術，讓市民搶先體驗清爽版的銀白聖誕。

    主辦單位以超過40萬顆銀白燈泡，為草悟道打造夢幻「光之道」，整條街區在璀璨光影中閃耀，吸睛度十足。（記者廖耀東攝）

    台中勤美草悟聖誕村浪漫開村，銀白雪景吸引民眾。（記者廖耀東攝）

    台中勤美草悟聖誕村浪漫開村。（記者廖耀東攝）

