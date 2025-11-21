為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃林鐵路六期核定經費不如預期 未來建設自行車道優先

    2025/11/21 18:50 記者謝武雄／桃園報導
    桃林鐵路第六期規劃藍圖。（觀光旅遊局提供）

    桃林鐵路第六期規劃藍圖。（觀光旅遊局提供）

    桃林鐵路於2012年停駛，隨後桃園縣政府將其活化為長達15.8公里的「桃林鐵馬道」，改建為綠色步道與自行車道，目前進行最後一段的第6期工程，由於市府申請8750萬元，但交通部觀光署只核定4800萬元；市議員劉勝全今質詢時擔心影響品質；觀光旅遊局長陳靜芳表示，由於經費減少，工程將以建立自行車廊帶、休息站點、公廁為主，其餘景觀綠美化工程會爭取經費逐年增加。

    劉勝全表示，桃林鐵路第六期工程，全名為桃林山海地景輕旅營造計畫，預計下個月完成工程發包，明年底完工，原本工程規劃要結合歷史人文、自行車道人本設計、沿途公設包含街燈、座椅、公廁都要完整設置，並保留原初生態環境，如今中央預算補助縮水，市府將如何因應。

    陳靜芳表示，工程會以形成完整自行車路網為優先，桃林鐵路自行車道一定會串接環島1號線，未來往北可抵新北八里，往南可通往永安漁港等地。然而，因為核定經費不如預期，原先設計2個休憩節點只能改為1個，休憩節點的兒童遊樂設施也先暫緩施作；副市長蘇俊賓表示，桃林鐵路六期工程會持續向中央爭取經費，如果中央不補助，市府也會編入預算分年執行。

