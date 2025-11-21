機票、美食、紀念品！大台南旅展登場 官方好禮大方送

大台南國際旅展熱鬧開幕，官方單位也全力行銷地方特色。（記者吳俊鋒攝）

2025大台南國際旅展今天正式開幕，陣容堅強的日本觀光主題館成為活動焦點，而外交部、市政府，以及西拉雅國家風景區管理處等官方單位也進駐，宣導申換護照措施，並行銷轄內知名的產物，更祭出分享美食、贈送紀念品等好康，更當場抽出免費機票，炒熱氣氛，匯聚人氣的策略奏效。

外交部領務局與雲嘉南辦事處今年應邀擔任該活動的輔導單位，進駐設置「波鴿樂悠遊、旅安跟著走」主題展區，宣傳新推出的有條件式網路申辦護照措施，已經過期或不足效期的都適用，離島民眾甚至可就地於當地戶政取得，相當方便。

現場宣導重點還有國人旅外安全資訊，以及相關急難救助措施，為提升民眾參與度，雲嘉南辦事處準備了波鴿濕紙巾、行李吊牌、盥洗包、口罩等豐富的紀念品，更在業者贊助下，提供2位台灣、越南來回機票大獎，由領務局長鄭正勇當場抽出幸運得主，歡呼聲此起彼落，相當熱鬧，也為活動掀起高潮。

市政府觀光旅遊局也在現場設置台南館，推廣雙層巴士，並行銷購物節，更安排「美食快閃」，今天是知名店家的300份流沙包與50顆茶葉蛋，還有一系列的互動好康，民眾「限時按讚」則可參加每日抽獎，準備了魚頭君U型記憶枕，以及椪餅等禮物，送完為止。

觀旅局長林國華說，為期4天的活動，每日現場都安排精彩多元的舞台節目、特色闖關與趣味遊戲，邀請民眾參加，擴大行銷效益，台南館也邀請三大公協會聯合推廣，歡迎民眾把握機會前來。

西拉雅風管處則結合台灣好行，以仙境為主題，宣傳轄內的自然、人文等特色觀光，吉祥物灰熊雄也到場助陣，這次的物產有草菇與蜂蜜，由於冬天已至，更推廣泡湯，首選是關子嶺、龜丹的溫泉，邀請大家一起來遊山玩水。

外交部雲嘉南辦事處提供機票大獎，炒熱人氣，現場抽出幸運兒。（記者吳俊鋒攝）

西拉雅國家風景區管理處也由可愛的吉祥物灰熊熊助陣，全力行銷轄內特色。（記者吳俊鋒攝）

外交部領務局與雲嘉南管理處在旅展設置主題攤位，透過摸彩互動，成功匯聚人潮。（記者吳俊鋒攝）

