明漸回暖週日衝30度 週一入夜東北季風增強連5天濕涼

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

明天起逐漸回暖，週日各地接近30度溫暖天氣！中央氣象署預報，明天雖仍受到東北季風影響，但有緩步回溫趨勢，週日（23日）各地白天更可接近30度；但下週一晚上另一波東北季風增強轉濕涼，持續影響到下週五。

氣象署預報員曾昭誠說，明天僅剩基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，週日天氣更暖、各地大多是多雲到晴的好天氣，甚至普遍高溫可達接近30度，中南部溫度更高。

「下週一白天也是好天氣，但下半天起北部開始變天」，曾昭誠說，下週一另一波東北季風增強，雖然沒有達到這波的強度，但會持續滿長一段時間，目前預測會影響到下週五（28日）。

曾昭誠說，下週一入夜後東北季風增強，北部地區轉有局部短暫雨，雨勢最大的時候會出現在晚間到下週二清晨；下週二到下週五（25日到28日）東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其它地區為多雲。

曾昭誠也指出，目前模式預測，下週在菲律賓南方海面有熱帶擾動發展的跡象，不確定它未來會不會增強為熱帶性低氣壓（TD）、甚至是颱風，仍需觀察，但這季節已經不太會有颱風靠近台灣了，就算生成颱風，也僅會往南海方向移動，不會靠近台灣。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來兩週主要受東北季風影響，周圍環境場水氣較少，各地以多雲到晴的天氣為主，但東北季風增強期間，迎風面的北部及東半部降雨機率增加。未來2週偏涼時間較長，請民眾注意保暖。

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

