彰化亂丟垃圾近4成靠民眾檢舉 每案實領獎金竟低於基本時薪

民眾亂丟垃圾的行為，被固定式或移動式監視品拍個正著，縣府依車號追人，揪出行為人開罰。

根據彰化環保局統計，今年到9月底止，全縣查獲亂丟垃圾、菸蒂等違反《廢棄物清理法》第27條案件共2127件，光民眾檢舉就占783件，比率近4成，不少人原以為「賺」獎金很容易，實情卻是要等罰鍰真正入庫才會發，還要預扣稅額，真正進檢舉人口袋的獎勵金其實不多，甚至比勞基法最低時薪還少。

隨著固定式監視器與行車紀錄器畫質愈來愈高，違規影像清楚、車牌一目了然，讓裁罰件數一路攀升；環保局說，今年符合可領取檢舉獎金的案件預計約275件，獎金總額約5萬元。依規定，要等行為人被裁處後繳清1200元以上罰鍰（廢棄物清理法裁罰1200到6000元不等）檢舉人才可拿到實收罰鍰15%的獎金，並預扣20%稅額。

舉例來說，1200元罰鍰，15%獎勵金就是180元，再扣20%稅額36元，檢舉人實際拿到手剩下144元，比勞基法最低時薪還少。除非這名檢舉人真的就是一天到晚戴著有錄影鏡頭的安全帽，騎著摩托車到處逛，或是躲在亂丟垃圾的熱區守株待兔，用時間換取金錢，拍到影像就檢舉，不斷用件數來累積獎勵金，真正到手的才會多。

環保局表示，檢舉案件要能順利領到獎勵金，必須三關都過，包括執法單位要查證屬實並開罰、行為人須乖乖繳清罰鍰、罰鍰要確實入庫，才會核發，檢舉獎金並非鼓勵檢舉，希望藉由民間力量，補足公部門不足的人力稽查，達到嚇阻亂倒垃圾的行為，進而改善環境。

不過，最常見的違規，還是民眾開車、騎車經過時，順手把垃圾或菸蒂往車外丟包，或甩丟排水溝，畫面被固定式監視器，或公務單位執法人員不定期架設移動式監視器拍個正著，這類都非檢舉獎勵，彰化縣目前共有10支固定式監視器，設於縣內重要路口與道路，有40台移動式監視器可調度。

彰化縣很多亂丟垃圾的成案來自於科技之賜，由監視器拍下以車牌追行為人。

