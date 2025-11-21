中日關係緊張 食藥署宣布解禁福島五縣食品：純巧合！

食藥署署長姜至剛強調，福島五縣食品全面解禁純粹是行政程序。（資料照）

中國、日本外交硝煙越燒越旺，日本強硬回擊，各國友軍也紛紛「曬海鮮」聲援，衛福部食藥署今（21日）傍晚宣布，取消日本食品輸台必附產地證明，即刻生效，時機湊巧，外界解讀是「挺日本再＋1」，但食藥署署長姜至剛笑著否認「沒有啦！純粹是行政程序！」

日本首相高市早苗的「台灣有事論」引爆中日衝突，中國隨即啟動報復，包含抵制赴日旅遊、暫停自日本進口水產品等。總統賴清德在社群貼出品嚐壽司與日本水產品的照片，美國駐日大使易曼紐也翻出大啖海鮮的照片還暗酸「有些國家可能暫時吃不到」。相關貼文引發國際媒體關注，賴清德的壽司照甚至登上日本地鐵站電子看板與NHK、美國CBS、路透社等外媒版面。

食藥署今天傍晚正式公告，全面解禁福島五縣食品，恢復常態管理，由於時機點恰逢中日兩國關係緊繃，又接在總統貼文之後，引發外界聯想。對此，姜至剛強調「真的沒有啦！只是剛好行政程序走到這裡。」

食藥署於今年8月29日預告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，取消逐批查驗及產地證明與輻射檢測報告的雙證制度，預告期60天，僅收到6則意見，其中1則贊成，其餘為詢問細節，因此依公告規定完成行政程序。

姜至剛也強調，國內食品輻射標準從未放寬，相關監測也持續滾動調整。根據國際原子能總署公開資料顯示，日本已建立完善的監測與因應措施，我國從2011年核災後至今，針對日本食品輻射邊境檢驗27萬餘批次，不合格率為0，其額外輻射暴露風險為「可忽略」 ，此次調整是「回到國際趨勢」並維持科學基礎下的風險管理。

