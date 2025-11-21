為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄3區車道瘦身同步啟動 改善交通黑點拆除行人地獄

    2025/11/21 17:39 記者黃良傑／高雄報導
    高雄三民、鳳山、前鎮三區車道瘦身同步啟動，改善交通黑點拆除行人地獄。（高市交通局提供）

    高市規劃三民區鼎泰里、鳳山區國隆路、前鎮區復國里3個示範社區，並透過「車道瘦身」將部分車道空間回收為人行使用，中間施作行人庇護島，同步將兩側人行道外推，縮短行人穿越距離，引導來往車輛提前減速，營造行人優先、車輛慢行，一步步拆除「行人地獄」惡名。

    由於河堤路愛河親水廊道，吸引社區居民散步、運動及親子遊憩，其中河堤公園跨河橋樑廣場更是民眾最常聚集的場所，但現地距離前後兩側號誌化路口均有一段距離，長者與民眾往來公園與住家、多以就近直接穿越路段方式通行，潛藏交通安全風險。

    交通局指出，針對鼎泰里河堤社區行人友善區，聯手工務局在三民區河堤路愛河親水廊道周邊，推動全市第一處「路段中實體行人庇護島」，相關工程正緊鑼密鼓施工中，完工後將提供庇護島一則車道瘦身，一則提供行人利用庇護空間過街。

    另回應實際通行需求並提升安全，交通局也規劃在路段中，增設斑馬紋行人穿越道，透過「車道瘦身」將部分車道空間回收為人行使用，中央位置則施作實體行人庇護島，同步將兩側人行道外推，縮短行人穿越距離，引導來往車輛提前減速。

    目前已完成路段標線調整與道路線形勾勒，後續將由工務局接力進場，施作中央實體庇護島與減速平台等道路工程，待工程完成後，交通局也會加強設置反光標誌、警示設施與導引標線，讓駕駛人更早留意前方行人活動範圍。

    交通局強調此交通建設與規劃，採跨局合作、無縫接軌的示範案，後續還有鳳山國隆路及前鎮復國里的行人友善區建置計畫，將利用減速平台等降低穿越性車流速度，提供居民在生活街道友善的步行空間。

    高雄三區車道瘦身同步啟動，改善交通黑點拆除行人地獄。（高市交通局提供）

    熱門推播