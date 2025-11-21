為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    探索星號郵輪抵台 開啟高雄直航菲律賓新航程

    2025/11/21 17:33 記者洪臣宏／高雄報導
    麗星郵輪「探索星號」今抵達高雄港。（記者洪臣宏攝）

    麗星郵輪「探索星號」今抵達高雄港。（記者洪臣宏攝）

    麗星夢郵輪旗下「探索星號」（Star Navigator）今（21）日抵達高雄港旅運中心，即日起至明年1月，開啟高雄直航菲律賓的新航程，這次暖冬航季還結合越南航線，旅客僅需6天5晚即可玩遍2國3城。麗星郵輪也宣布2026年將延長近全年母港部署，正式將高雄打造為台灣通往東北亞與東南亞的海上樞紐。

    麗星郵輪「高雄—菲律賓」直航首航今啟動，成為目前全台唯一從南台灣出發，直航菲律賓佬沃、長灘島／公主港與科隆三大熱門海島的郵輪品牌，並結合越南航線（峴港、下龍灣），旅客僅需6天5晚即可玩遍2國3城。高市海洋局表示，這是高雄郵輪市場南向策略的重要里程碑。

    麗星郵輪強調再升級成「最台灣人的郵輪」，全船採全中文服務環境、以台灣時間作業、船上全面以新台幣結帳，消除匯率與語言的不便。並以「舌尖上的郵輪」打造貼近台灣人味蕾的飲食體驗。

    為了讓北中南旅客皆能輕鬆參與，高雄暖冬航季同步推出全台唯一的「高鐵郵輪假期」。旅客可享高鐵8折起優惠，高市府再提供住宿補助、T-PASS交通方案與夜市券，而麗星郵輪更加碼新台幣2千元郵輪消費金，使「搭高鐵、登郵輪」成為雲林以北旅客最順暢的交通動線。

    臺灣港務公司表示，今年（截至11月13日）已有62艘次郵輪（含母港、掛靠港）造訪高雄，超越去年59總艘次，全年預估則有97總艘次，明年預估有75總艘次，郵輪觀光相當蓬勃。

    麗星郵輪展開以高雄為母港的冬季航程。（麗星郵輪提供）

    麗星郵輪展開以高雄為母港的冬季航程。（麗星郵輪提供）

