為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日本福島食品輸台全面解禁 專家：未來管理應滾動式調整

    2025/11/21 17:28 記者邱芷柔／台北報導
    台灣自2011年至今已針對日本食品進行27萬餘批次邊境輻射檢驗，不合格率為0。（食藥署提供）

    台灣自2011年至今已針對日本食品進行27萬餘批次邊境輻射檢驗，不合格率為0。（食藥署提供）

    衛福部食藥署今（21日）傍晚正式公告，取消日本食品輸台須檢附產地證明的規定，即日起生效，這表示日本福島五縣市，包括福島、茨城、櫪木、群馬、千葉食品將全面解禁，回到與其他國家食品相同的管理方式，專家則強調，未來管理仍應滾動調整。

    食藥署統計，台灣自2011年至今已針對日本食品進行27萬餘批次邊境輻射檢驗，不合格率為0；依最新風險評估，國人因日本食品而增加的輻射暴露量屬「可忽略」。

    食藥署署長姜至剛指出，此次調整是依據國際與國內科學證據做出的決定，根據國際原子能總署（IAEA）公開資訊，日本政府已建立完善監測制度，並依檢測結果滾動式調整國內管制措施，有效掌握食品供應鏈安全。

    姜至剛說，在確保國人食安、以科學證據為原則並接軌國際的前提下，研議日本食品回歸源頭管理與一般邊境抽驗。預告期間未接獲反對意見，因此正式調整為與其他國家一致，依食品風險分級進行抽驗把關。目前全球對日本食品仍採取特別管制的僅剩中國（含港、澳）、韓國與俄羅斯。

    針對福島五縣食品全面解禁，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，此次只是把福島食品從「特別管制」改回「一般管理」，輻射安全標準完全沒有放鬆，國內仍維持每公斤銫-134與銫-137總和不得超過100貝克的限量規範。

    顏宗海認為，過去十多年來邊境查驗未發現超標，再加上風險明顯下降，政府調整政策「可以理解」。但他也提醒，食品安全管理必須是「滾動式」，若未來日本官方監測或我國抽驗再度發現福島五縣食品有輻射超標，主管機關就必須重新檢討政策，政策可以放寬，也可以收緊，關鍵是看最新科學證據。銫-134半衰期約2年，銫-137半衰期長達約30年，「雖然核災已過十多年，但只要國內外監測出現異常，政策就應立即調整。」

    食藥署指出，世界各國已陸續回歸常態管理。（食藥署提供）

    食藥署指出，世界各國已陸續回歸常態管理。（食藥署提供）

    食藥署表示，將持續檢驗各國食品輻射，把關食安。（食藥署提供）

    食藥署表示，將持續檢驗各國食品輻射，把關食安。（食藥署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播