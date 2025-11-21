日本福島食品輸台全面解禁 專家：未來管理應滾動式調整

台灣自2011年至今已針對日本食品進行27萬餘批次邊境輻射檢驗，不合格率為0。（食藥署提供）

衛福部食藥署今（21日）傍晚正式公告，取消日本食品輸台須檢附產地證明的規定，即日起生效，這表示日本福島五縣市，包括福島、茨城、櫪木、群馬、千葉食品將全面解禁，回到與其他國家食品相同的管理方式，專家則強調，未來管理仍應滾動調整。

食藥署統計，台灣自2011年至今已針對日本食品進行27萬餘批次邊境輻射檢驗，不合格率為0；依最新風險評估，國人因日本食品而增加的輻射暴露量屬「可忽略」。

食藥署署長姜至剛指出，此次調整是依據國際與國內科學證據做出的決定，根據國際原子能總署（IAEA）公開資訊，日本政府已建立完善監測制度，並依檢測結果滾動式調整國內管制措施，有效掌握食品供應鏈安全。

姜至剛說，在確保國人食安、以科學證據為原則並接軌國際的前提下，研議日本食品回歸源頭管理與一般邊境抽驗。預告期間未接獲反對意見，因此正式調整為與其他國家一致，依食品風險分級進行抽驗把關。目前全球對日本食品仍採取特別管制的僅剩中國（含港、澳）、韓國與俄羅斯。

針對福島五縣食品全面解禁，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，此次只是把福島食品從「特別管制」改回「一般管理」，輻射安全標準完全沒有放鬆，國內仍維持每公斤銫-134與銫-137總和不得超過100貝克的限量規範。

顏宗海認為，過去十多年來邊境查驗未發現超標，再加上風險明顯下降，政府調整政策「可以理解」。但他也提醒，食品安全管理必須是「滾動式」，若未來日本官方監測或我國抽驗再度發現福島五縣食品有輻射超標，主管機關就必須重新檢討政策，政策可以放寬，也可以收緊，關鍵是看最新科學證據。銫-134半衰期約2年，銫-137半衰期長達約30年，「雖然核災已過十多年，但只要國內外監測出現異常，政策就應立即調整。」

食藥署指出，世界各國已陸續回歸常態管理。（食藥署提供）

食藥署表示，將持續檢驗各國食品輻射，把關食安。（食藥署提供）

