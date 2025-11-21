全國產木材《金瑞田嬰小屋》 奪台北設計獎「城市設計金獎」

台北設計獎最高榮譽 「全場大獎」（Grand Prize） 由日本NOIZ與Yoichi Ochiai（落合陽一）共同設計之作品 《null²》 勇奪殊榮，榮獲60萬元獎金。（記者孫唯容攝）

2025台北設計獎共有來自62個國家及地區，多達4772件參賽，競賽總獎金總計達新台幣450萬元。今（21）日舉辦頒獎典禮，最高榮譽 「全場大獎」（Grand Prize） 由日本NOIZ與Yoichi Ochiai（落合陽一）共同設計之作品 《null²》 勇奪殊榮，榮獲60萬元獎金。產業發展局長陳俊安表示，本屆首度授權得獎團隊未來在作品介紹或是參展的時候，可以使用台北設計獎的官方logo，讓台北設計獎更有國際能見度。

產發局表示，「全場大獎」的《null²》是2025大阪世博的主題館，由媒體藝術家落合陽一策劃、NOIZ建築設計，建築由鋼構與立方體「體素（voxel）」群組成，外覆高反射金屬薄膜，能隨風起伏、呈現呼吸般的動態效果，館內結合聲音與機械裝置，打造可與環境及觀眾互動的「有生命建築體」，象徵平行世界的交錯，探索人與科技、實體與虛擬之間的新關係。

產發局指出， 台北設計獎「工業設計類」、「視覺傳達設計類」、「公共空間設計類」等三大類別金獎得主分別為來自台灣無氏製作的《溝通的開始Typing...臺北市立美術館休憩空間規劃》、日本Lightsdesign的《Jingisukan Anbe》、義大利Mixtura的《FFB Convent》。台北城市設計選拔金、銀、銅獎則是分別由臺北市政府工務局水利工程處、樸明建築師事務所的《金瑞田嬰小屋》，竹間聯合建築師事務所的《國立臺灣大學人文館新建工程》，九典聯合建築師事務所、根基營造股份有限公司的《南門大樓暨市場改建》。

榮獲台北城市設計選拔金獎的《金瑞田嬰小屋》，由北市工務局與樸明建築師事務所共同設計。水利工程處河川管理科科長林劭權說明，田嬰小屋所在地點是金瑞治水園區內，為內湖區第二座滯洪池，《金瑞田嬰小屋》亮點是「隱藏」，由於生態豐富，園區內有74種的蜻蜓，希望蜻蜓元素可以融入在涼亭入口，或是小屋的結構元素，不管在造型結構、彩繪玻璃都融入蜻蜓的展翅動作、特性等，讓民眾一進來就能融入園區。

林劭權指出，台北市首例全部百分之百「國產木材」的公共工程，包含地板以及石頭等，都是使用國有建材的設計。樸明建築師事務所建築師蔡重憲說明，平常的小屋都是用國外進口木材，由於外國木材都有結構的計算數值，但是國產木材建造並沒有相關數據，特別是結合點，也沒有外國木材的設計的結構數值，因此《金瑞田嬰小屋》的木材接榫、結構都是特別為該案開發。

榮獲台北城市設計選拔金獎的《金瑞田嬰小屋》，由北市工務局與樸明建築師事務所共同設計，為北市首例全國產木材的公共工程。（記者孫唯容攝）

