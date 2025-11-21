為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲縣公共空間活化又一例 社口旅客服務中心引進日系品牌盼打造新商圈

    2025/11/21 17:14 記者李文德／雲林報導
    斗六社口旅客服務中心重新辦理招商，成功引進日系品牌無印良品進駐，今正式開幕。（記者李文德攝）

    斗六社口旅客服務中心重新辦理招商，成功引進日系品牌無印良品進駐，今正式開幕。（記者李文德攝）

    雲林縣斗六市社口旅客服務中心，因新冠疫情影響，導致委外經營廠商提前解約結束營運，縣府重新辦理招商，成功帶進日系知名品牌無印良品，今 （21）日正式開幕。縣府表示，期盼未來「雲林良品」也能進一步進駐門市，擴大合作能量。

    社口旅客服務中心斥資5000萬元興建，室內設有遊客中心、食農教室等，2018年完工後委外經營，原本簽訂10年，因受到新冠疫情影響，承攬業者於2023年中與縣府合議提早解約，2024年初縣府重新辦理招商，先迎來知名蔬食餐廳熱浪島駐點，今年再迎來無印良品進駐。

    雲林縣長張麗善、台灣無印良品總經理吉田明裕、副總經理梁益嘉、元長鄉長李明明、縣議員陳芳盈等人出席開幕活動。無印良品表示，斗六門市是全台唯一使用牡蠣殼、樂土灰泥、回收咖啡渣等再生建材，內部更利用竹編工藝打造壁面裝飾與屏風，開幕後吸引大批消費者湧入，開幕一個多小時不少貨架商品都被清空，以食品類商品最受歡迎。

    縣府城鄉處長林長造表示，無印良品斗六門市由原斗六社口旅客服務中心重新打造，以促進民間參與公共建設法引進民間團隊營運，繼熱浪島後，如今無印良品加入，代表對雲林消費力與生活文化的肯定。

    張麗善表示，社口旅客服務中心周邊匯集知名品牌進駐，逐步形成新興商圈，而無印良品與在地市集及特色農產合作緊密，包括元長鄉花生、大豆專區等農產品在店內都可購得，期盼未來「雲林良品」也能進駐門市，擴大合作能量。

    吉田明裕表示，感謝縣府、議會及在地商家幫忙，期待未來與地方能有更多合作，不管在就業活化，或是居民生活質感的提升及社口商圈永續發展，能提供更多貢獻。

    斗六社口旅客服務中心成功引進日系品牌進駐，雲林農產品也可在店內購得。（記者李文德攝）

    斗六社口旅客服務中心成功引進日系品牌進駐，雲林農產品也可在店內購得。（記者李文德攝）

    斗六社口旅客服務中心成功引進日系品牌無印良品進駐，21日正式開幕營運。（記者李文德攝）

    斗六社口旅客服務中心成功引進日系品牌無印良品進駐，21日正式開幕營運。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播