雲縣公共空間活化又一例 社口旅客服務中心引進日系品牌盼打造新商圈

雲林縣斗六市社口旅客服務中心，因新冠疫情影響，導致委外經營廠商提前解約結束營運，縣府重新辦理招商，成功帶進日系知名品牌無印良品，今 （21）日正式開幕。縣府表示，期盼未來「雲林良品」也能進一步進駐門市，擴大合作能量。

社口旅客服務中心斥資5000萬元興建，室內設有遊客中心、食農教室等，2018年完工後委外經營，原本簽訂10年，因受到新冠疫情影響，承攬業者於2023年中與縣府合議提早解約，2024年初縣府重新辦理招商，先迎來知名蔬食餐廳熱浪島駐點，今年再迎來無印良品進駐。

雲林縣長張麗善、台灣無印良品總經理吉田明裕、副總經理梁益嘉、元長鄉長李明明、縣議員陳芳盈等人出席開幕活動。無印良品表示，斗六門市是全台唯一使用牡蠣殼、樂土灰泥、回收咖啡渣等再生建材，內部更利用竹編工藝打造壁面裝飾與屏風，開幕後吸引大批消費者湧入，開幕一個多小時不少貨架商品都被清空，以食品類商品最受歡迎。

縣府城鄉處長林長造表示，無印良品斗六門市由原斗六社口旅客服務中心重新打造，以促進民間參與公共建設法引進民間團隊營運，繼熱浪島後，如今無印良品加入，代表對雲林消費力與生活文化的肯定。

張麗善表示，社口旅客服務中心周邊匯集知名品牌進駐，逐步形成新興商圈，而無印良品與在地市集及特色農產合作緊密，包括元長鄉花生、大豆專區等農產品在店內都可購得，期盼未來「雲林良品」也能進駐門市，擴大合作能量。

吉田明裕表示，感謝縣府、議會及在地商家幫忙，期待未來與地方能有更多合作，不管在就業活化，或是居民生活質感的提升及社口商圈永續發展，能提供更多貢獻。

