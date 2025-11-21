台東農民喊終於盼到「公地放領」土地正義 點出盲點憂看得到吃不到

台東農民出示早已破爛的數十年前向退輔會租用土地的繳租金收據，期待土地放領的一天。（記者黃明堂攝）

備受農民期待的「公地放領」政策明年起開始推動！對於賴清德總統的德政，台東農民高喊遲來的土地正義，但盧姓農民也說，總統宣示中有一盲點，放領對象是自耕農，但有些已年邁的父母親將土地承租權過給兒女，兒女繳的是勞保，並沒有農保，身分是否為自耕農，有待放寬認定。也有農民質疑，他們早期是向退輔會、台糖甚至土地銀行租用土地，這些似乎都未納入放領對象。

全台仍有大批土地因制度中止而由農民實際耕作卻無地權，其中以公有地比例最高的台東為例，至今仍有逾700筆、約160公頃土地由世代農民耕作，卻因政策中斷而無法放領。

鹿野鄉盧姓民眾說，他阿公在日治時代就到鹿野墾荒，墾荒後的土地種植甘蔗交給明治糖廠，日本人離開台灣後就自行耕種，沒想到1954年土地竟然被登記國有，而且交由台糖管理。1964年退輔會在鹿野成立大同農場，又將土地轉由退輔會管理，1993年返還國有財產署管理。1971年至今經過多次公地放領和退輔會放領土地榮民，但他們從日治時代自己開墾的地卻無法放領，讓人不解。這已不是公地放領的問題，而是轉型正義中的土地正義。

有農民說，雖然總統宣示放領，但未來執行時，恐怕仍有相當多問題，包括向台糖、退輔會，甚至土地銀行租用的土地，算不算放領的國有地，如果沒有，將是為德不卒。另外，有很多農民世代盼不到放領，早期租用的合約早已不見，如何進行租用認定？

