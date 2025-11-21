為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    墾丁不如沖繩？房價貴、道路測速多 屏縣交旅處：用AI方便遊客玩

    2025/11/21 16:58 記者葉永騫／屏東報導
    墾丁好山好水，房價卻很貴，網友稱「不如去沖繩玩」。（記者葉永騫攝）

    墾丁好山好水，房價卻很貴，網友稱「不如去沖繩玩」。（記者葉永騫攝）

    屏東縣議員盧玟欣今天在縣議會總質詢表示，網友批評去墾丁不如去日本沖繩，不但房價貴且測速照相多，沿路神盾嗶嗶叫，她搜尋兩地的飯店和合法民宿房價，發現不管在假日或平日價格差別沒有那麼大，建議提供官方平台，讓旅客可以選擇需求和房價。縣府交通旅遊處長黃國維說，官方已有台灣旅宿網可以查詢，縣府計畫導入AI提供聰明旅遊讓旅客更方便來玩。

    盧玟欣說，墾丁一再被污名化，網路酸民批評墾丁的房價貴，路途遠且沿途測速照相一大堆，到了墾丁還看到一大片光電板，大酸去墾丁不如去日本沖繩玩。對於酸民說法，屏東縣政府立即回應，公告了全縣測速照相地點，從國3南州交流道到墾丁，15支測速照相桿只有4支在運作，並不是網友所說的上百支測速照相。

    她也比較墾丁和沖繩的平日、假日房價，沖繩假日房間價格約4000~1萬元、平日為3000~6000元，墾丁假日為3000~6000元、平日1000~5000元，沖繩的住宿並沒有比墾丁低。她主張，政府應該設立官方平台，提供民眾合法飯店及民宿的資訊與價格選擇，也讓墾丁不要再污名化了。

    交旅處長黃國維說明，目前官方已有台灣旅宿網，提供全國合法民宿旅館的相關資訊，縣府也計畫引進AI，給旅客聰明的旅遊建議、配合交通等相關，民眾更好查詢。

    前往墾丁的路程速限相當多，沿路測速神盾嗶嗶叫。（記者葉永騫攝）

    前往墾丁的路程速限相當多，沿路測速神盾嗶嗶叫。（記者葉永騫攝）

