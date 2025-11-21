淡江大橋披「重裝鎧甲」！耐久度拉長至120年

主橋墩柱外層鋼筋採用鍍鋅鋼筋。（公路局提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕由交通部公路局獨立建造的淡江大橋即將在明年5月12日通車，公路局近期陸續公布淡江大橋科普小知識。工程單位考慮淡江大橋位於淡水河口，受潮溼與海風影響甚鉅，設計之初就比照國際標準，直接拉高到「120年」使用年限。

淡江大橋主跨徑長達450公尺，是全球最大跨徑的單塔不對稱斜張橋，由每節15公尺、寬度達50公尺的巨型鋼梁節塊組成，重量達400噸以上，相當於波音747飛機的重量。

淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋的建造。

如何做到主體結構120年的耐久性設計？公路局說明，包括主塔、橋墩、鋼梁等用可換修構件，規劃20年到65年周期保養汰換；鋼索、支承、伸縮縫、塗裝等，達成「主體結構耐久性達120年與附屬系統可管理更新」的設計雙策略。

另外，從混凝土從內到外全方位防護，為避免海邊氯離子入侵混凝土造成鋼筋鏽蝕，主橋塔/河道內橋墩提高混凝土緻密性採用抗氯離子滲透配比，加厚保護層到10公分；最外層鋼筋升級為鍍鋅鋼筋浪濺區（EL.-1.0~＋10.0m），混凝土表面採防蝕塗裝，全面提升抗侵蝕能力。

另外，公路局也讓鋼橋穿上「重裝鎧甲」，主橋鋼梁採用耐候型鋼材表面施作5道「重防蝕塗裝」，形成厚實的防護膜，總膜厚420到435μm，抵禦長期海風與鹽霧侵蝕。

另外，淡江大橋的斜拉索可抽換，讓維修不中斷，斜拉鋼索採4重防護與可抽換設計，同側相鄰兩條鋼索可同步更換，讓橋梁維護不中斷、安全有保障。

另外，公路局也採24小時自動監測，橋梁健康狀況隨時掌握，全橋佈設17種、145組監測設備，監測包含風速、溫度、位移、應變、索力等，透過光纖與無線系統即時回傳數據，就像替淡江大橋戴上「健康手環」，全年無休追蹤橋梁健康狀態，即時處理異常狀況。

主橋塔外層鋼筋採用鍍鋅鋼筋。（公路局提供）

主橋墩柱混凝土於浪濺區採用防蝕塗裝。（公路局提供）

主橋墩柱混凝土於浪濺區採用防蝕塗裝。（公路局提供）

