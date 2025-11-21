「台灣有事」聲援日本！彰化市長林世賢號召吃壽司 網友力挺

彰化市長林世賢大啖壽司感謝日本相挺。（圖由林世賢提供）

壽司響應潮！日本首相高市早苗「台灣有事」的發言，引發中國禁止日本水產品進口，總統賴清德午餐吃壽司與味噌湯力挺日本，突破2千萬次瀏覽，彰化市長林世賢今天（21日）也大啖壽司感謝日本一路相挺，並在林世賢的號召下，獲得大批網友熱烈響應，甚至有網友也PO出今天吃壽司照片稱「台日友好」，一定要相挺。

日相高市早苗日前對於「台灣有事」的表態，引起中國近日突然禁止日本水產品進口等經濟脅迫措施。賴清德總統昨天（20日）透過臉書、Threads、X平台發文說：「今天午餐是壽司還有味噌湯」，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」，展現挺日心意。

彰化市長林世賢今天也買來一盒壽司大吃特吃，響應賴清德總統「吃壽司挺日本」行動。林世賢說大家來吃壽司，謝謝日本一路相挺台灣。彰化市有不少網友看到林世賢PO照片與文章後，也立即到壽司店一口氣點了好幾份壽司，表達相挺之意。

壽司響應潮，彰化市長林世賢大啖壽司力挺日本。（圖由林世賢提供）

