西拉雅20歲慶生 台灣好行套票20元限量20組搶購

「台灣好行」關子嶺線。（西拉雅管理處提供）

11月26日是西拉雅國家風景區管理處成立20週年，為了感謝民眾一路相挺，西拉雅管理處特別加碼推出「西拉雅20歲生日慶」活動，11月26日中午12點整，限量開賣「山泉療癒之旅－關子嶺一日小旅行」台灣好行旅遊套票，原價499元，慶生價只要銅板價20元，象徵西拉雅邁向20週年的生日喜悅，限量20組、售完不補，可上西拉雅官網、臉書粉絲頁查詢。

此次「台灣好行」關子嶺線的促銷套票包含一日交通券與多項景點體驗優惠，遊客可輕鬆搭乘公車暢遊關子嶺，沿途欣賞山林美景，探訪碧雲寺、品嘗香氣撲鼻的桶仔雞，再體驗關子嶺泥漿溫泉，讓肌膚與心情都徹底放鬆。

請繼續往下閱讀...

西拉雅管理處處長許主龍表示，11月26日是西拉雅滿20歲生日，這次慶生活動不僅讓遊客以超值價格體驗秋冬小旅行，也宣導低碳綠色交通旅遊理念，鼓勵大家以公共運輸慢遊西拉雅，用更環保的方式探索南台灣的自然風光。

西拉雅管理處也規劃多款「台灣好行」關子嶺線及菱波官田線套票，可在KKDAY、KLOOK、QYOU趣優及新營客運購買，並享沿線特約店家折扣優惠。此外，12月13、14日，遊客還可以搭乘「台灣好行」菱波官田線至官田遊客中心，參加西拉雅5COOL音樂節，一起HIGH翻天。

東山175咖啡公路喝咖啡。（西拉雅管理處提供）

台南關子嶺泡湯。（西拉雅管理處提供）

關子嶺桶仔雞料理聞名。（西拉雅管理處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法