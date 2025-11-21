台日友好！國人超愛和牛與日本水產品 截至10月進口量增長

總統賴清德用行動力挺日本水產品，已突破2千萬次瀏覽。（翻攝自X平台）

台日友好！日本是台灣農產品出口第2大市場，國人也非常喜愛日本農產品，今年截至10月為止，自日本輸入農產品總量達26萬5130噸，較去年同期成長4.8%，其中日本水產品輸入量為1萬8179噸，較去年同期增4.1%，和牛更受國人青睞，今年迄今輸入量達2045噸，較去年同期增逾21%。

依農業部統計，日本向來是台灣農產品第2大輸出市場，自中國於2021年陸續用各種不符國際貿易常規的理由禁運我國農產品後，日本更一躍成為台灣生鮮水果最大外銷市場，截至今年10月，台灣生鮮水果輸往日本產值佔總體水果外銷總值57%，台灣生鮮鳳梨最主要的外銷市場目前就是日本，當年台灣鳳梨遭中國突襲禁運時，日本前首相安倍晉三還特別拿台灣鳳梨拍照宣傳，日本也是我國切花最大外銷市場，佔總體切花外銷市場87.9%。

國人也非常喜愛日本農產品，自日本輸入的農產品主要是蘋果、葡萄等外，更喜愛日本的牛肉，輸入量呈逐年成長趨勢，水產品如扇貝、牡蠣等也都大量輸入，整體自日本輸入的水產品總量超過26萬噸。

日本首相高市早苗「台灣有事」表態，引發中日關係緊張，中國19日以「放射線檢驗不充分」為由，禁止日本水產品進口，總統賴清德以行動表達力挺日本水產，在社群平台X上秀出「午餐壽司照」，已突破2千萬次瀏覽。

