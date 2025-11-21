為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台日友好！國人超愛和牛與日本水產品 截至10月進口量增長

    2025/11/21 16:29 記者楊媛婷／台北報導
    總統賴清德用行動力挺日本水產品，已突破2千萬次瀏覽。（翻攝自X平台）

    總統賴清德用行動力挺日本水產品，已突破2千萬次瀏覽。（翻攝自X平台）

    台日友好！日本是台灣農產品出口第2大市場，國人也非常喜愛日本農產品，今年截至10月為止，自日本輸入農產品總量達26萬5130噸，較去年同期成長4.8%，其中日本水產品輸入量為1萬8179噸，較去年同期增4.1%，和牛更受國人青睞，今年迄今輸入量達2045噸，較去年同期增逾21%。

    依農業部統計，日本向來是台灣農產品第2大輸出市場，自中國於2021年陸續用各種不符國際貿易常規的理由禁運我國農產品後，日本更一躍成為台灣生鮮水果最大外銷市場，截至今年10月，台灣生鮮水果輸往日本產值佔總體水果外銷總值57%，台灣生鮮鳳梨最主要的外銷市場目前就是日本，當年台灣鳳梨遭中國突襲禁運時，日本前首相安倍晉三還特別拿台灣鳳梨拍照宣傳，日本也是我國切花最大外銷市場，佔總體切花外銷市場87.9%。

    國人也非常喜愛日本農產品，自日本輸入的農產品主要是蘋果、葡萄等外，更喜愛日本的牛肉，輸入量呈逐年成長趨勢，水產品如扇貝、牡蠣等也都大量輸入，整體自日本輸入的水產品總量超過26萬噸。

    日本首相高市早苗「台灣有事」表態，引發中日關係緊張，中國19日以「放射線檢驗不充分」為由，禁止日本水產品進口，總統賴清德以行動表達力挺日本水產，在社群平台X上秀出「午餐壽司照」，已突破2千萬次瀏覽。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播