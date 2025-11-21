為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    杉林溪楓紅「大爆發」！紫葉槭鮮紅極盛 水杉金黃接力

    2025/11/21 16:26 記者劉濱銓／南投報導
    南投杉林溪受惠東北季風冷空氣，楓紅已轉色「大爆發」，並進入最佳觀賞期。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪受惠東北季風冷空氣，楓紅已轉色「大爆發」，並進入最佳觀賞期。（杉林溪園區提供）

    東北季風一波波，南投杉林溪園區最近楓紅「大爆發」，白天在陽光照射下，轉紅的紫葉槭更顯鮮紅亮麗，另外園區秋冬也會轉色的水杉，現也已轉黃2、3成，目前楓紅進入極盛期，到月底都是最佳觀賞期，水杉則會在12月轉為金黃，接力展現秋冬風采。

    園區表示，紫葉槭最近受惠東北季風冷空氣，樹上葉子多已轉為紅色，加上山區天氣大致穩定，未有明顯降雨，使得楓紅景致維持得不錯，讓賞楓更有看頭，此外，園區銀杏葉也跟楓紅同時轉色，目前也已轉黃8、9成，賞楓還可一同觀賞銀杏。

    園區也說，楓紅美景可持續到本月底，接著到12月就換水杉展現金黃色澤，目前水杉轉黃約有2、3成，之後因還有東北季風將南下，可望再為水杉轉色加持，栽種成林的水杉預計12月就會轉黃5、6成，為秋冬的杉林溪再添金黃色彩。

    南投杉林溪受惠東北季風冷空氣，栽種成林的水杉已轉黃2、3成，預計12月大部分就會轉為金黃色。（杉林溪園區提供）

    南投杉林溪受惠東北季風冷空氣，栽種成林的水杉已轉黃2、3成，預計12月大部分就會轉為金黃色。（杉林溪園區提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播