杉林溪楓紅「大爆發」！紫葉槭鮮紅極盛 水杉金黃接力

南投杉林溪受惠東北季風冷空氣，楓紅已轉色「大爆發」，並進入最佳觀賞期。（杉林溪園區提供）

東北季風一波波，南投杉林溪園區最近楓紅「大爆發」，白天在陽光照射下，轉紅的紫葉槭更顯鮮紅亮麗，另外園區秋冬也會轉色的水杉，現也已轉黃2、3成，目前楓紅進入極盛期，到月底都是最佳觀賞期，水杉則會在12月轉為金黃，接力展現秋冬風采。

園區表示，紫葉槭最近受惠東北季風冷空氣，樹上葉子多已轉為紅色，加上山區天氣大致穩定，未有明顯降雨，使得楓紅景致維持得不錯，讓賞楓更有看頭，此外，園區銀杏葉也跟楓紅同時轉色，目前也已轉黃8、9成，賞楓還可一同觀賞銀杏。

園區也說，楓紅美景可持續到本月底，接著到12月就換水杉展現金黃色澤，目前水杉轉黃約有2、3成，之後因還有東北季風將南下，可望再為水杉轉色加持，栽種成林的水杉預計12月就會轉黃5、6成，為秋冬的杉林溪再添金黃色彩。

南投杉林溪受惠東北季風冷空氣，栽種成林的水杉已轉黃2、3成，預計12月大部分就會轉為金黃色。（杉林溪園區提供）

