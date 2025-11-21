早餐變奢侈？OL嘆餐點狂漲分量又縮水 一票網友超有共鳴

網友發文抱怨，早餐店的吐司、蛋餅、豆漿動不動就漲五、十元，分量和口味也不如從前，示意圖。（資料照）

早餐越來越貴，成為上班族新壓力來源。網友發文抱怨，早餐店的吐司、蛋餅、豆漿動不動就漲5、10元，分量和口味也不如從前，加上早晨通勤時間緊迫，讓她感嘆早餐從一天的開端變成心理與經濟雙重負擔。貼文引起網友熱議。

網友在Dcard以「早餐真的越來越貴了」為題發文抱怨，原本覺得吐司、蛋餅、豆漿小小一餐能接受，如今動輒漲5元、10元，甚至套餐分量和口味也不如從前，讓她覺得被「坑」了。對於上班族而言，早上又得趕搭車或塞車，早餐不僅變得昂貴，也像是一項必須完成的任務，時間緊迫、草草解決，只能帶著空腹開始一天的工作。

請繼續往下閱讀...

原PO指出，食材價格上漲也是早餐價格上升的原因之一，包括蔬菜、蛋、肉與豆漿原料都比以前貴，店家不得不調整售價，但薪資並未同步增加，使得消費壓力累積在每天的早餐上。她感嘆，原本簡單、便宜、愉快的早餐經驗，如今已變成心理折磨，每天都在算錢、趕時間、應付人，只希望能重回過去那種輕鬆享受早餐的日子。

貼文引起廣大網友共鳴，「有同感…以前50內能搞定，吃得飽還有飲料」、「已經漲過頭了，漲到我好久沒吃早餐店了」、「以前吃早餐是基本，現在吃早餐是奢侈」、「而且幾乎沒有營養成分，一堆加工製品，花了錢還吃不到健康」、「早餐店真的越來越貴，我在早餐店打工，所以有免費早餐可以吃，但身為員工的我也覺得早餐很貴」。

此外，不少網友提出省錢妙招或替代方式，「我都把早餐跟午餐併一起，吃早午餐就不吃午餐」、「自己準備早餐+1，可以自己煮或者去超市看看冷凍食品，買回來分幾天吃，不貴也很方便微波」、「我都買超商49元早餐套餐，可以選無糖豆漿還不錯，不然每天吃早餐店很燒錢」、「我上班都喝無糖燕麥水，家裏放好幾箱，出門前就拿一罐也才19元」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法