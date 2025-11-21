為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    衝日本玩！明年第一季團費最高降10％ 櫻花季略低3％-5％

    2025/11/21 16:04 記者吳亮儀／台北報導
    品保協會說明，明年第一季日本團費最高降10%。圖為東京淺草寺。（記者吳亮儀攝）

    品保協會說明，明年第一季日本團費最高降10%。圖為東京淺草寺。（記者吳亮儀攝）

    明年初衝日本旅遊！中華民國旅行業品質保障協會今天（21日）公布明年1月到3月的各線旅遊團費參考，其中台灣人最愛去的日本受日圓匯率低檔、以及中共不讓中國人赴日旅遊，我國赴日本團費最高降10%、櫻花季也能略低3%到5%。

    品保協會今天指出，就赴日本旅遊統計，2025年全球旅遊數字，國際旅客人次已超過疫情前水準，預計全年成長約3%至5%。日本官方數字1月到7月前往日本旅遊人數達2500萬人，比2024年同期2100萬人成長了近2成，觀光客中以第1名中國人569萬、第2名韓國546萬、第3名台灣388萬、第4名美國199萬。

    另外，日本新首相高市早苗的經濟學主張以擴張性財政政策及寬鬆貨幣政策刺激經濟，推動日本整體成長，被解讀為維持日本匯率低檔，因此更加推升日本旅遊很划算的全球持續瘋日本模式。

    品保協會指出，旅遊紅利於7月時正式結束，因此團體旅遊進入兵家各展神通搶市場，市場普遍從今年第3季起售價就已經往下修正，2026年第一季也比去年同期下修5%。

    最近高市早苗的「台灣有事說」，觸動了中國政府的敏感神經，建議勿前往「治安不好的日本旅遊」，多家國企或大型旅行社已全面取消赴日旅遊班機，且全額退費，中國以旅遊經濟制裁日本，在第一季將可以觀察第二季以後未來的房價變化。

    品保協會指出，與今年1月到3月比漲跌幅及因素，明年第一季的團費狀況來看，因日圓匯率維持低檔，旅行業者為刺激團體旅遊買氣，調降售價、壓縮利潤，平日售價比去年同期下修約5％。過年最高峰2月14日到2月19日，售價也比今年調降約5%到10%；3月20日春分後的櫻花旺季，目前各家售價也比去年略低約3%到5%。

    至於明年第一季與今年第四季的費用相較，第一季其實除了北海道、東北因滑雪因素票價比去年高外，其他地區團費下調約5%到7%，主因低檔匯率加上業者壓低利潤、航空公司票價持穩，旅遊業者一起活絡冬季旅遊市場。

    品保協會說明，明年第一季日本團費最高降10%。圖為東京新宿。（記者吳亮儀攝）

    品保協會說明，明年第一季日本團費最高降10%。圖為東京新宿。（記者吳亮儀攝）

    品保協會說明，明年第一季日本團費最高降10%。圖為東京迪士尼樂園內。（記者吳亮儀攝）

    品保協會說明，明年第一季日本團費最高降10%。圖為東京迪士尼樂園內。（記者吳亮儀攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播