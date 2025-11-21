為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    交通部「金安獎」表彰123個團體及個人 同心協力維持交通安全

    2025/11/21 16:15 記者翁聿煌／新北報導
    交通部「金安獎」表彰123個團體及個人，肯定獲獎者維持交通安全的貢獻。（記者翁聿煌攝）

    今年2月13日近中午時間，台中西屯區新光三越百貨突然發生氣爆事件，爆炸威力造成公司的窗戶建材及磚瓦四散鄰近道路，影響民眾及車輛道路交通，擔任交通義警的鄭月琴隨即趕到現場，聯繫調度西屯義交分隊的隊員輪班值勤疏導，維持意外現場週遭交通運作，沈穩盡職的工作表現，獲選為今年度交通部「金安獎」表揚。

    年度「金安獎」表揚，今年共有123個團體及個人獲獎，由交通部次長陳彥伯和新北市長侯友宜頒獎表揚，獲獎者包括「優良職業駕駛」王金水，今年64歲的王金水已經擔任職業駕駛37年，歷任遊覽車、聯結車和醫療、學生交通車，始終秉持交通安全第一的態度服務民眾，工作曾經遇到過有民眾在車上不舒服，他馬上聯絡救護車送醫，確保乘客生命安全。

    獲得「績優導護人員」獎的吳萬春，今年61歲，原本是學校教官，後轉任中壢家商學務創新人員，負責學生上下學的交通導護，他秉持長久的交安維護經驗，以零事故績效獲得交通安全評鑑優等，未來也會繼續在第一線保護學生的交通安全。

    台北市萬華警分局交通警員周昕緯年僅29歲，在馬路上指導交通秩序已有10年經驗，馬路口的交通狀況瞬息萬變，必須全神貫注冷靜以對，他曾經在下班尖峰時刻遭遇大客車在要道十字路口拋錨的意外事故，所幸他與同仁一起將大客車迅速移至路旁化解危機，臨危不亂的反應深受長官肯定。

    相關新聞
    生活今日熱門
    熱門推播