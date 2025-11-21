為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    斗六鐵路高架化 施工期10年拆3陸橋將面臨交通黑暗期

    2025/11/21 15:54 記者鄭旭凱／雲林報導
    斗六市區鐵路立體化，未來將有7座平交通被拆除。（雲林縣政府提供）

    斗六市區鐵路立體化，未來將有7座平交通被拆除。（雲林縣政府提供）

    斗六市區鐵路立體化可行性研究計畫，經交通部鐵道局邀集相關單位召開審查會議，確認施工期間斗六市區最重要3座陸橋都必須拆除，並以臨時平交道替代，由於預估的施工期長達10年，斗六市也必須迎來漫長的交通黑暗期。

    斗六市區鐵路立體化計畫自2017年啟動可行性研究，確定將把斗六市區現有鐵路高架化，2022年獲鐵道局初審通過，目前仍進行可行性評估計畫，總經費初估為220億元，預估高架路段全長約6.5公里，未來將拆除7處現有平交道，包括達豐廠前、海豐崙、斗六國中、鎮北路、保長路、後庄一、後庄二等7座平交通都將消失。

    預定高架路段內原有的3座陸橋，包括大學路、明德路及內環路等3座陸橋，在施工期間更必須全面拆除，而以臨時平交道替代，由於這3座陸橋都是斗六市區的重要路段，平日交通流量都非常大，改為臨時平交道，且預估施工期間將長達10年，這期間勢必對附近交通帶來極大衝擊。

    交通部鐵道局20日召開斗六市區鐵路立體化可行性研究計畫，邀集交通部、鐵道局、台鐵公司與雲林縣政府與會，雲林縣政府由副縣長謝淑亞、交通工務局局長汪令堯率領規劃團隊參加，並表達縣府全力配合中央政策。會議中確認，連同原本希望暫不拆除的內環陸橋，也確定全面拆除。

    雲林縣政府呼籲中央，重視地方需求，也希望該案能順利通過中央審查並儘速核定，讓雲林鄉親早日享有安全、便捷且具城市尊嚴的交通環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播