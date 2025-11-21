斗六鐵路高架化 施工期10年拆3陸橋將面臨交通黑暗期

斗六市區鐵路立體化，未來將有7座平交通被拆除。（雲林縣政府提供）

斗六市區鐵路立體化可行性研究計畫，經交通部鐵道局邀集相關單位召開審查會議，確認施工期間斗六市區最重要3座陸橋都必須拆除，並以臨時平交道替代，由於預估的施工期長達10年，斗六市也必須迎來漫長的交通黑暗期。

斗六市區鐵路立體化計畫自2017年啟動可行性研究，確定將把斗六市區現有鐵路高架化，2022年獲鐵道局初審通過，目前仍進行可行性評估計畫，總經費初估為220億元，預估高架路段全長約6.5公里，未來將拆除7處現有平交道，包括達豐廠前、海豐崙、斗六國中、鎮北路、保長路、後庄一、後庄二等7座平交通都將消失。

預定高架路段內原有的3座陸橋，包括大學路、明德路及內環路等3座陸橋，在施工期間更必須全面拆除，而以臨時平交道替代，由於這3座陸橋都是斗六市區的重要路段，平日交通流量都非常大，改為臨時平交道，且預估施工期間將長達10年，這期間勢必對附近交通帶來極大衝擊。

交通部鐵道局20日召開斗六市區鐵路立體化可行性研究計畫，邀集交通部、鐵道局、台鐵公司與雲林縣政府與會，雲林縣政府由副縣長謝淑亞、交通工務局局長汪令堯率領規劃團隊參加，並表達縣府全力配合中央政策。會議中確認，連同原本希望暫不拆除的內環陸橋，也確定全面拆除。

雲林縣政府呼籲中央，重視地方需求，也希望該案能順利通過中央審查並儘速核定，讓雲林鄉親早日享有安全、便捷且具城市尊嚴的交通環境。

