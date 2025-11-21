為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    情義相挺！中國祭禁遊令 台南國際旅展康銀壽曝總統交辦任務

    2025/11/21 16:07 記者吳俊鋒／台南報導
    國策顧問康銀壽（前右4）轉達總統賴清德的交辦任務，全力協助日本觀光。（記者吳俊鋒攝）

    國策顧問康銀壽（前右4）轉達總統賴清德的交辦任務，全力協助日本觀光。（記者吳俊鋒攝）

    日本首相高市早苗「台灣有事」論述，中國祭出「禁遊令」報復，國策顧問「志明」康銀壽今天在大台南國際旅展開幕詞時強調，總統賴清德有交辦，「中國不去，我們去」，號召旅遊業者帶動赴日觀光熱潮，他近期內也將先組2、300人的團前往，日本有事，台灣情義相挺；現場民眾直誇賴清德「有GUTS」，並笑稱台灣總統又不顧北京反對了。

    旅展今天正式開幕，應邀出席剪綵的康銀壽表示，賴清德昨晚有交辦，既然中國不到日本觀光，「我們就帶團去」，他向業者喊話，「這個重大任務，大家一起來完成」，現場響起熱情的掌聲。

    康銀壽指出，前首相安倍晉三曾提到「台灣有事就是日本有事」，賴總統昨晚則說「日本有事就是台灣有事」，中國祭禁遊令，台灣要踴躍帶團去觀光，這個重大任務不只是要交辦在場旅行業者一起完成，他也會盡快組個2、300人的團去日本旅遊。

    康銀壽說，賴清德與日本淵源很深，311大地震後，4月份就派員去馳援，熊本大地震後，他也與賴前往災區，所以台灣、日本一定會相挺。

    今年的大台南國際旅展，日本主題館陣容堅強，多達17個觀光單位設攤宣傳，知名的熊本縣熊本熊、千葉縣千葉君、白河市白河卡旺等官方吉祥物也陸續到場，全力行銷，搭配限定好禮，以及遊戲互動，人潮湧至，是現場氣氛最為熱烈的區域。

    日本主題館人潮湧至，現場氣氛最為熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    日本主題館人潮湧至，現場氣氛最為熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    日本官方吉祥千葉君、白河卡旺，在開幕典禮上亮相，與民眾熱情互動。（記者吳俊鋒攝）

    日本官方吉祥千葉君、白河卡旺，在開幕典禮上亮相，與民眾熱情互動。（記者吳俊鋒攝）

    大台南國際旅展的日本主題館，全力行銷當地觀光。（記者吳俊鋒攝）

    大台南國際旅展的日本主題館，全力行銷當地觀光。（記者吳俊鋒攝）

    今年大台南國際旅展的日本主題館，陣容堅強。（記者吳俊鋒攝）

    今年大台南國際旅展的日本主題館，陣容堅強。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播