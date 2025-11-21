為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    更具威脅性流感恐大流行 諾貝爾化學獎得主來台談新解方

    2025/11/21 15:52 記者楊綿傑／台北報導
    中央研究院「台灣橋梁計畫」系列講座，首場邀請2006年諾貝爾化學獎得主、美國史丹佛大學醫學院教授羅傑．科恩伯格（中）發表演說，由中研院長廖俊智（左）親自接待。（中研院提供）

    中央研究院「台灣橋梁計畫」系列講座，首場邀請2006年諾貝爾化學獎得主、美國史丹佛大學醫學院教授羅傑．科恩伯格（中）發表演說，由中研院長廖俊智（左）親自接待。（中研院提供）

    中央研究院「台灣橋梁計畫」系列講座近日首場邀請2006年諾貝爾化學獎得主、美國史丹佛大學醫學院教授羅傑．科恩伯格（Roger D. Kornberg）發表演說。他指出，雖然新冠肺炎疫情已淡出大眾視野，但更具威脅性的流感大流行極可能已在醞釀，而「小分子干擾核糖核酸」（siRNA）可能是預防及治療病毒感染的有效方式，且未來可望應用於多種疾病的治療。

    羅傑．科恩伯格以「疾病的終結？生物醫學的非凡發展及其對人類的意涵」（The End of Disease? The Extraordinary Developments in Biomedicine and the Implications for Humanity）為題，提出大流行病的科學解方，另也介紹1個關於染色體結構的最新研究成果，吸引逾500位師生參與，互動熱烈。

    中研院院長廖俊智致詞時指出，科恩伯格教授為分子與結構生物學領域的指標性科學家，他揭示真核生物「基因轉錄」的分子機制，即去氧核醣核酸（DNA）上的遺傳資訊如何精確複製成核糖核酸（RNA），而於2006年獲頒諾貝爾化學獎；此研究不僅推進基礎生物學的理解，也為診斷技術、藥物開發與生醫研究奠定重要基礎。科恩伯格教授是諾貝爾獎史上少數的父子檔得主之一，其父親阿瑟．科恩伯格（Arthur Kornberg）曾於1959年獲諾貝爾生理醫學獎，可謂跨世代的獨特典範。

    科恩伯格演講中首先指出，現今世界出現反科學的聲音，已對全球發展造成深遠危害。接著，他表示，雖然新冠肺炎疫情已淡出大眾視野，但下一場更具威脅性的大流行—流感，極可能已在醞釀。而「小分子干擾核糖核酸」（siRNA）可能是一個預防及治療病毒感染的有效方式，若開發成功，此方法未來可望應用於多種疾病的治療，包括神經退化性疾病與癌症。

    中研院說，科恩伯格針對所有專業提問，都詳盡分析解釋，並強調研究者批判性思考的重要性。他雖為諾奬得主，但反對年輕學子視其為偶像，反而鼓勵挑戰權威；會後也與生物化學研究所、化學研究所研究人員舉行學術座談，就核酸生物學、基因體編輯、醣科學與藥物遞送等主題深入討論。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播