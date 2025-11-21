為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    日月潭「去蔣化」！ 建置50年蔣介石銅像拆除 將設休憩園區

    2025/11/21 15:37 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭松柏崙步道，設有潭區唯一的蔣公銅像，在政府落實轉型正義、拆除銅像後，未來廣場將設為休憩園區。（民眾提供）

    政府為落實轉型正義，積極推動「去蔣化」政策，日月潭風景區內有50年歷史的蔣介石銅像，在今年6月拆除後，將規劃為休憩園區，讓遊客在環潭步道健行時，途中也能有舒適的歇息場所。

    日月潭蔣公銅像位在文武廟與孔雀園間的松柏崙步道上，是1975年蔣介石逝世後，由南投縣各界建置供人憑弔，銅像為蔣介石脫帽、持帽姿態，高4公尺，平台則刻有「日月齊光」字樣，是潭區唯一的蔣公銅像，矗立已50年，並設有牌樓，當地稱作「蔣公廣場」。

    日月潭風景區管理處表示，為配合內政部清除威權象徵作業，銅像已在今年6月拆除，有關廣場的後續規劃，目前會先做環境整理，營造乾淨舒適空間，之後則研議設置座椅、涼亭等，打造休憩園區，提供前往松柏崙步道的遊客可在此停留休息。

    日月潭松柏崙步道設有潭區唯一的蔣公銅像，政府為落實轉型正義，已將象徵威權的銅像拆除。（日管處提供）

