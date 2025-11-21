獨家》日本福島5縣食品全面解禁！食藥署17:00說明

日本福島食品管制終於走入歷史，衛福部預計今（21日）傍晚17：00正式說明。（資料照，記者邱芷柔攝）

日本福島食品管制終於走入歷史！衛福部食藥署今年8月預告要廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，預告期60天期間沒有收到任何特殊反對意見，衛福部預計今（21日）17：00正式說明。

我國針對日本福島五縣食品全面解禁後，也就是取消雙證管理、100%逐批檢驗，調整為回歸源頭管理與邊境管理，與其他國家地區輸入規定一致而日本禁止流通品項仍不准輸台，放眼全球，只剩中國、韓國、俄羅斯仍維持限制。

據了解，此次法規預告期間未收到特殊反對意見，在野黨也未帶頭反對激起民意反彈，因此依「中央法規標準法」程序得以順利完成解禁。

未來日本福島五縣食品將回歸一般進口管理，由日本政府負責管控其國內已禁止流通的品項，台灣則持續在邊境進行輻射抽驗，確保輸入食品符合安全標準，不再以地區為由加註額外限制。

2011年311福島核災後，台灣第一時間暫停輸入福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣食品，期間因應國際監測資料滾動調整。2022年政府首度大幅鬆綁，5縣多數食品改為「有條件輸入」，須附產地證明與輻射檢測證明，僅野生動物肉、菇類等高風險品項仍禁止；2024年9月再度調整，5縣農產品原則上全面開放，只要該品項未被日本列為限制流通即可輸入，並維持逐批檢驗，至於日本其他地區食品則免提交輻射檢測證明，僅需提供產地來源。

2次修正意味台灣從「全面禁止」走向「科學證據下的精準管理」，逐步回歸國際一致的源頭控管模式，此次全面解禁，食藥署也在預告時說明，是考量各國近年陸續鬆綁，國際原子能總署（IAEA）亦認可日本的監測與因應作法，日本方面也會依檢測結果滾動調整內部管理，因此我國評估現行風險已能以來源端管理與邊境檢驗有效控管。

食藥署長姜至剛日前受訪時也強調，自311地震至今，我國已累計檢驗福島食品逾26.3萬批次，所有檢測結果均符合台灣及日本標準，不合格率為0，額外輻射曝露所造成的風險「可忽略」，未來我國仍將持續針對輸入食品進行輻射抽驗，並依檢測結果滾動調整相關檢疫措施，維護國人食安。

