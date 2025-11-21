北捷萬大線1期進度82％拚後年完工 全國唯一「會呼吸車站」曝光

全國唯一可與站外空氣循環交換呼吸採光通風井的地下捷運車站永和永平國小站，正進行結構、裝修及潛盾隧道上下行線仰拱及步道施工。（台北捷運局提供）

台北市政府正推動「捷運六線齊發2.0」，當中橫跨雙北的萬大線第一期工程截至10月底施工進度已達82%，目前全線軌道陸續鋪設中，各車站正進行連通道、出入口結構及裝修施工，朝向2027年完工目標邁進；通車後將大幅縮短萬華、中和、永和、土城與雙北核心區之間的交通時間，中正紀念堂至中和高中只要14分鐘。

萬大線第一期工程由捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經地下穿越果菜市場及新店溪後，至保順路、保生路轉中山路、連城路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠及設一支線車站鄰莒光路，全長約9.5公里，共設9座地下車站及1座具備全線捷運列車儲車、維修、測試及營運管理全功能五級的金城機廠。

請繼續往下閱讀...

台北市捷運局表示，萬大線一期9座車站均已完成開挖，各車站正進行穿堂層跟月台層的施作，當中，擁有全國唯一可與站外空氣循環交換呼吸採光通風井的地下捷運車站永和永平國小站，正進行結構、裝修及潛盾隧道上下行線仰拱及步道施工；全線18條隧道已於去年全部鑽掘完成，軌道工程正緊鑼密鼓施工中。

捷運局指出，金城機廠是萬大線1期列車的進駐地，也是北捷系統新一代列車維修和停放中心，配合萬大線需求共採購19列車，已有4輛列車運抵金城機廠，廠區為萬大線量身打造，具備先進列車檢修、保養及測試設備，能容納多列電聯車同時做日常維護。

捷運局發布影片，內可見已抵台的4列電聯車排排站，去年10月自巴西運抵的首列「朝氣蓬勃」電聯車正於測試軌進行測試；12月底前將再進駐3輛列車，其餘12輛列車於明年起將陸續抵台；運抵後的電聯車將在機廠進行測試軌以號誌監控進行手動駕駛測試，並進行各項通訊功能及運行測試。

捷運局表示，影片中維修工廠出現的新面孔特種平台吊車，10月23日才從義大利遠渡來台，可進行大型設備吊運與重型維修，靈活支援軌道維護任務；搭配有寬敞平台且具運輸能力的平台車，就能搭載軌道或大型設備與工具前往各工作區，執行日常維修與巡檢。

橫跨雙北的萬大線第一期工程截至10月底施工進度已達82%，目前全線軌道陸續鋪設中，各車站正進行連通道、出入口結構及裝修施工，預計2027完工。（台北捷運局提供）

已有四輛電聯車抵達金城機廠。（台北捷運局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法