    首頁 > 生活

    澎湖花火節擬明年延長1個月 民代反對：可考慮加放場次

    2025/11/21 15:31 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖花火節明年計畫延長，由4月底施放至8月底。（澎湖縣政府提供）

    澎湖花火節明年計畫延長，由4月底施放至8月底。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府計畫明年延長花火節施放時間，由現行4月至7月，再延長至8月，解決今年7月花火節結束，觀光人數墜崖式下降問題。澎湖縣議會總質詢時間，議員蘇育德表示不贊同花火節延長，但可考慮在4至7月施放時間內，增加施放場次，避免對澎湖交通及環境增加負擔。

    澎湖縣長陳光復表示，由於花火節在7月底畫下句點，剛好是農曆鬼月開始，所以澎湖觀光人數，也隨之斷崖式下降，但緊接的澎湖燈光節、沙灘音樂節等活動，雖然花大錢請知名歌手抵澎，卻僅吸引數百人抵澎，無法達到效果，因此研議延伸1個月至8月底，讓商家多做1個月生意，並能兼顧放暑假的青年學子族群，很多學子4月底還沒放假，無法一睹花火節的美景。

    根據澎湖縣政府估計，多放1個月花火，可望吸引數萬人抵澎，甚至可能達到10萬人次高峰，所以交通運量也要列入考量，不能犧牲澎湖民眾搭機交通的基本權益，因此陳光復表示，已與華信高層達成協議，明年包機改為包位，避開中午巔峰時間，分別包最早與最晚班機座位，約38000個座位，方便澎湖民眾早去晚回看病、洽公及探親等。

    蘇育德表示，花火節存廢已引發澎湖各界討論，希望能有轉型方案，以往澎湖舉辦國際最美麗海灣年會，曾延長花火至10月底，但吸引人潮效果不彰，同時澎湖縣政府秋冬旅遊推出消費券，得利多是配合推出優惠方案的大型飯店，對於民宿業者獲利不多，所以不認同花火節延長施放，不能真正造福澎湖一般民生商家。

    蘇育德議員表達不贊同花火節延長，認為無法造福一般商家及民宿。（記者劉禹慶攝）

    蘇育德議員表達不贊同花火節延長，認為無法造福一般商家及民宿。（記者劉禹慶攝）

