比你想像更可怕！超加工食品無益健康 還可能吃出「1心理疾病」

國人日常最常接觸的超加工食品，可能不只傷身，還會傷害心理健康。最新刊登的研究顯示，過量攝取超加工食品除了與多項慢性疾病相關外，還可能大幅提高憂鬱症風險。面對隱藏的飲食危機，專家提出改善飲食習慣的建議。

《紐約郵報》報導，醫學期刊《The Lancet》最新研究警告，超加工食品已成為全球慢性疾病激增的主因之一。這類食物普遍含有高熱量、脂肪、糖與鹽，長期攝取與肥胖、心血管疾病、第2型糖尿病等疾病密切相關。更令人關注的是，新研究顯示超加工食品與憂鬱症之間也存在著顯著關聯。

巴基斯坦的團隊在《歐洲醫學期刊：胃腸病學》發表的分析整合了9項研究、共7萬9千多名受試者，結果顯示，高比例食用超加工食品者，罹患憂鬱症的風險增加20％至50％。研究指出，超加工食品容易造成血糖劇烈波動，引發情緒起伏，加上此類食品普遍缺乏維生素B群、維生素D、鎂等關鍵營養素，更可能影響血清素、多巴胺等神經傳導物質，進而提高情緒障礙的可能性。

隨著超加工食品占美國飲食比重高達55％，哈佛醫學健康出版物撰稿醫師塞爾赫布（Eva Selhub）建議，民眾可嘗試進行2至3週「清潔飲食」，完全戒除加工及含糖食品，之後再逐步恢復部分食物，觀察身體與情緒反應，找出最適合自己的飲食方式。她強調，了解食物如何影響情緒與健康，是改善生活與心理狀況的第一步。

