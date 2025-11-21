不是慈善晚會！彰化祈福活動 用「1盞燈」集結75萬大愛

活動中每點1盞蓮花燈捐200元助弱勢社福團體。（縣府提供）

又到了年末！由國際獅子會300D1區、北斗奠安慈善功德會、彰化縣議員白玉如服務處共同主辦的祈福點燈公益活動，將於下週日（11月30日）在彰化縣立體育館登場，主辦單位今在縣府中庭舉辦記者會暖身，宣告一盞燈300元讓愛心放大，其中，200元捐給弱勢社福團體、100元作為贈送祈福袋及蓮花燈成本，讓參加者既為家人祈福也為弱勢團體點燃一盞希望之光。

縣府參議柯呈枋代表縣長王惠美出席並說，彰化是溫暖有愛的大縣，齊心做公益，讓愛傳下去，今年首次舉辦全國點燈祈福儀式，一盞燈代表一份希望、一份願望，也代表一份祝福，為所有需要溫暖的角落點燃光亮，給他們最大的能量，希望集結更多朋友，一起來點亮這條更充滿光明的道路，讓大眾感受更大的溫暖。

北斗奠安慈善功德會創會長卓煜明感性表示，多年來他秉持著「我希望為您做點什麼」的初衷，讓善意擴散到社會每一處角落。這次點燈，就是集結大眾的小愛成為大愛的最好體現。

國際獅子會300D1區總監蔡沼玲也透露，在「獅友」們的熱烈響應下，蓮花燈的認領已突破1000盞，目前總點燈費用75萬元，這筆結餘款將會全數捐給弱勢團體。活動當天，還特別邀請近40位來自印度八蚌智慧林佛學中心的師父誦經祈福，不限宗教、不分身分，歡迎全民一同參與。

縣議員白玉如也說，活動籌備近1年了，第一次在彰化縣辦祈福點燈公益活動，就是希望透過點燈的公益收入，協助社福團體減輕運作負擔。

主辦單位今在縣府中庭舉辦記者會暖身，宣告一盞燈300元讓愛心放大。（縣府提供）

主辦單位今在縣府中庭舉辦點燈祈福公益活動記者會，活動當天邀請近40位印度師父誦經祈福。（縣府提供）

