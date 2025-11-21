穿越恆春150年古城時光隧道 大台南國際旅展屏東館吸睛

屏東縣政府交通旅遊處以「恆春建城150週年紀念」為主題，打造「恆春古城時光隧道」展區。（記者蔡宗憲攝）

2025大臺南國際旅展21日起一連4天在大臺南會展中心盛大登場，屏東縣政府交通旅遊處以「恆春建城150週年紀念」為主題，打造「恆春古城時光隧道」展區，將屏東山、海、城文化能量串聯呈現，開展首日即吸引大批民眾湧入打卡抽獎，現場熱鬧滾滾。

屏東館內融入數位互動與古城意象，民眾走入展區彷彿穿越150年歷史，縣府準備每日摸彩好禮，凡打卡按讚、參與社群互動就有機會抱回精緻伴手禮。開展首日特別邀請六堆客家文化園區大獅兄小獅妹熱鬧開館，23日則有超人氣吉祥物蔥寶蔥娃帶動唱表演，另有網紅團體「烙野孩」分享屏東秘境旅遊路線，現場每日三場「南國大問答」舞台遊戲，挑戰成功可贏限量大禮包，縣府呼籲民眾呼朋引伴來試手氣。

縣府交通旅遊處指出，屏東年末活動超級豐富，即日起至明年3月1日的「四重溪溫泉季」已熱烈開跑，結合光藝術燈海、溫泉市集、路跑與自行車挑戰，涵蓋四重溪溫泉公園、老街及旭海溫泉區，民眾可泡湯賞燈海，還能搭乘「台灣好行溫泉郵輪巴士」牡丹四重溪線，從潮州轉運站出發，一日套票含導覽與餐食超划算。展區並提供屏東縣觀光協會、觀光創生聯盟、大鵬灣聯盟、恆春半島聯盟等業者旅遊摺頁與路線資訊，歡迎民眾現場索取，規劃南台灣冬季之旅。

旅展現場業者促銷力度強大，屏東館除文化體驗外，更集結在地觀光資源，縣府強調，屏東不只墾丁海景，四重溪溫泉與恆春古城正值最佳旅遊時機，邀請北部、中部民眾南下感受南國熱情，展期至24日結束。

屏東縣政府交通旅遊處以「恆春建城150週年紀念」為主題，打造「恆春古城時光隧道」展區。（記者蔡宗憲攝）

