    首頁 > 生活

    高捷大寮林園線要蓋了？ 捷運局：路網評估明年初送交通部審議

    2025/11/21 14:57 記者葛祐豪／高雄報導
    高捷大寮林園線（右）預定路線圖。（捷運局提供）

    高市議員黃天煌今（21日）總質詢時，關切大寮居民盼望已久的捷運「大寮林園線」後續規劃，捷運局則表示，大寮林園線已納入路網評估，預計明年初送交通部審議。

    黃天煌指出，大寮捷運站從民國94、95年施工，於97年正式完工啟用，迄今已17年；地方反映大寮林園線應趕快興建，讓交通更便利，高雄捷運是每10年滾動檢討，他詢問捷運局長吳嘉昌「大寮林園目前的進度到哪裡？」

    吳嘉昌表示，大寮林園路網已經納入整體路網評估，初步路線規劃會從橘線大寮站，經過台25線，銜接小港林園線的RL6幸福公園站，目前正積極作業，預計明年初會有整體報告，再提交給交通部審議核備。一旦通過，會依照優先順序，逐步推動可行性相關作業。

    大寮林園線又稱大寮延伸線，是高雄捷運計劃中的長期路網一條路線，原預定採高運量系統與橘線直通行駛，但因預估運量不足而未興建；後改評估使用輕軌運輸系統，仍評估運量不足，因此目前先以加開公車班次替代。

    根據捷運局規畫，「大寮林園線」起於OT1車站西側，沿大寮主機廠西緣40米計畫道路、省道台25鳳林公路、仁德路、大寮路、光明路二段及林園區鳳林路（省道台25）佈設，全長約16.68公里，共13座車站。

    市長陳其邁則說，路網每10年檢討一次，本案已納入此次檢討，但財劃法修法恐排擠地方建設補助，盼中央在區域均衡下給予合理資源。

