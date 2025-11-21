為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    穩定毛豬盤價 冷凍公會日抓5千頭以上

    2025/11/21 14:24 記者楊媛婷／台北報導
    為穩定國內毛豬價格，冷凍公會每天抓豬量達5千頭以上。（資料照）

    受台中梧棲養豬場非洲豬瘟疫情影響，共有最多39萬頭豬延遲上市，農業部採取明年3月前都要秩序出豬、冷凍公收購等措施穩定豬價，近期規格內毛豬拍賣價每公斤均價跌破90元，是自去年1月後的新低點，畜牧司今（21日）表示，冷凍公會日抓5千頭豬隻屠宰凍存，也會減少進口量。

    隨國內毛豬在11月7日0時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸，肉品市場開市迄今已逾2週，開市第一天毛豬規格豬拍賣均價逾103元，隔天一度衝破111元，之後豬價陸續回到每公斤約91元，20日則是規格內毛豬每公斤拍賣價為87.37元，為自2024年1月後的新低點，農業部畜牧司表示，延遲上市的毛豬約有35萬到39萬頭，採取秩序出豬等方式穩定產銷，也協調冷凍公會每日至少抓5千頭以上豬隻屠宰凍存，盡可能穩價。

    農業部表示，短期內部分市場的確有去化過重豬隻與淘汰豬隻工作，以致於整體豬價有短期下降趨勢，但自禁宰禁運解封後開市迄18日，全國規格豬均價每公斤達96.22元，整體交易順暢，價格穩定，會持續輔導產業，維持供應量及價格之間的平衡。

    另關於農民反應豬隻過重，部分冷凍業者無相關設備可處理，農業部表示，由於每家冷凍業者的設備不同，接到資訊後，已協助過重豬隻與具特殊屠宰設備之冷凍廠商進行媒合，維持豬農收益。

    依農業部統計，今年10月進口豬肉達1萬1424噸，較去年同期進口量增加逾7成，畜牧司表示，10月豬肉進口量確實有增加，是受疫情15天禁宰令等影響，因此透過進口供應，隨國內毛豬上市，冷凍業者就會減少進口量，隨天氣轉冷，國內對豬肉等需求也會增加，若延遲上市的毛豬調度無後續問題，也不排除秩序出豬等措施提早結束。

