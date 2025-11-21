為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    移民節高雄將打造多元文化盛宴 同步啟動台紐互惠自動通關

    2025/11/21 14:16 記者黃良傑／高雄報導
    移民節高雄將打造多元文化盛宴。（記者黃良傑攝）

    移民節高雄將打造多元文化盛宴。（記者黃良傑攝）

    移民署將與高市府合辦移民節活動，11月29日在駁二藝術特區P2倉庫及淺三廣場，舉辦移民節「築夢台灣 港動世界」多元文化活動，現場除設有特色商品與多國美食攤位，還有「多元文化互動區」體驗穿著異國服飾，彷彿一秒環遊世界。

    高雄目前共有6.8萬新住民人口，每年仍穩定成長，顯示越來越多新住民選擇在高雄落地生根。

    移民署副署長陳建成表示，活動當天同時舉辦「台紐互惠使用自動查驗通關系統啟動儀式」，由內政部、外交部、紐西蘭移民局及其海關總署攜手推動，紐西蘭政府於今年10月13日宣布開放我國晶片護照旅客出入境時，可使用紐西蘭自動查驗通關系統（eGate）。

    紐西蘭因而成為繼美國（需付費申請）、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞後，第8個提供我國國人自動通關待遇的國家，使國人出國更便利，且更有尊嚴，同時吸引更多國際觀光客來台。

    「築夢台灣 港動世界」多元文化活動內容，從繽紛的歡樂踩街SHOW、異國風情滿點的異國市集，到趣味滿滿的闖關遊戲，另有泰國、菲律賓、越南及印尼等國家的手作小物DIY，以及魔幻的埃及香料、有趣越南童玩等，帶來充滿驚喜與感動的文化盛宴。

    移民署表示，移民節不僅是節日慶典，更是屬於每一位「新台灣人」的節日，誠摯邀請民眾踴躍參加，一同慶祝這個充滿多元、友善與希望的日子。

    移民節高雄將打造多元文化盛宴，並將同步舉行臺紐互惠自動通關啟動儀式。（記者黃良傑攝）

    移民節高雄將打造多元文化盛宴，並將同步舉行臺紐互惠自動通關啟動儀式。（記者黃良傑攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播