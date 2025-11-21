移民節高雄將打造多元文化盛宴 同步啟動台紐互惠自動通關

移民節高雄將打造多元文化盛宴。（記者黃良傑攝）

移民署將與高市府合辦移民節活動，11月29日在駁二藝術特區P2倉庫及淺三廣場，舉辦移民節「築夢台灣 港動世界」多元文化活動，現場除設有特色商品與多國美食攤位，還有「多元文化互動區」體驗穿著異國服飾，彷彿一秒環遊世界。

高雄目前共有6.8萬新住民人口，每年仍穩定成長，顯示越來越多新住民選擇在高雄落地生根。

移民署副署長陳建成表示，活動當天同時舉辦「台紐互惠使用自動查驗通關系統啟動儀式」，由內政部、外交部、紐西蘭移民局及其海關總署攜手推動，紐西蘭政府於今年10月13日宣布開放我國晶片護照旅客出入境時，可使用紐西蘭自動查驗通關系統（eGate）。

紐西蘭因而成為繼美國（需付費申請）、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞後，第8個提供我國國人自動通關待遇的國家，使國人出國更便利，且更有尊嚴，同時吸引更多國際觀光客來台。

「築夢台灣 港動世界」多元文化活動內容，從繽紛的歡樂踩街SHOW、異國風情滿點的異國市集，到趣味滿滿的闖關遊戲，另有泰國、菲律賓、越南及印尼等國家的手作小物DIY，以及魔幻的埃及香料、有趣越南童玩等，帶來充滿驚喜與感動的文化盛宴。

移民署表示，移民節不僅是節日慶典，更是屬於每一位「新台灣人」的節日，誠摯邀請民眾踴躍參加，一同慶祝這個充滿多元、友善與希望的日子。

移民節高雄將打造多元文化盛宴，並將同步舉行臺紐互惠自動通關啟動儀式。（記者黃良傑攝）

