蘇澳煙波泡水車爭議再延燒 業者第3度澄清說明

蘇澳暴雨，煙波飯店30餘輛車泡水，房客希望飯店能還原處理過程的真相。（資料照，民眾提供）

宜蘭蘇澳暴雨，引發煙波大飯店蘇澳四季雙泉館泡水車爭議，房客不滿集體控訴業者，並質疑防災機制是否足夠完善？事發迄今煙波已2度對外說明，不過多名車主今天在律師陪同下，召開記者會提出多項訴求，強調「不想對簿公堂，只希望恢復溝通與安全感」。對此，煙波第3度發布澄清說明，重申處理過程一切合乎法規，已協助登記並主動聯繫保險公司，後續亦全力配合理賠與補償程序。

煙波聲明指出，本館依法規，每月均有進行消防及防災演練，設備亦定期完成檢查，從未輕忽颱風警報或任何防災應變，本月11日本館亦係於第一時間啟動防颱應變措施，約晚間6點前後先關閉位於較低窪處之員工樓梯防水閘門，晚間7時30分後，於巡檢時發現車道外平面道路開始淹水後，亦立即關閉車道防水閘門，且沙包均有即時堆放。實則，後續係因有大型漂流物撞開防水閘門及車道鐵捲門，方造成大水淹進地下室，並非外界指稱有「沙包堆法錯誤」、「閘門失靈」等情形。

請繼續往下閱讀...

煙波表示，本館於當日第一時間均有進行廣播，除提供餐食服務外，亦逐一確認館內所有房客之安全。再者，本地里長亦將附近數名受災住戶安排於館內避難，可見本館當下具有安全性，故外界指稱本館「未通知」、「未支援基本應急」等情事，與事實不符。

煙波指出，本案現已由公證公司針對本件進行查勘、鑑定、估價，以釐清責任歸屬。外界指稱「飯店不主動理賠」、「隱匿保險內容」，均與事實不符。本館從未也不會以保險額度為理由推卸責任。於住客退房當日，均主動全額退還房費並提供交通接駁及車主每人3000元之交通補助，當時雖有部分房客先行離館，然本館亦已盡速聯絡，並提供慰問補償。另本館至今未接獲有住客受傷之通知，若有住客受傷請盡速告知本館及提供相關資料，本館會盡速協助處理。

煙波強調，本館尊重且深刻理解每位受影響旅客的不安與感受，但對於失真的指控，本館必須基於事實予以澄清。未來，本館除全面檢視現行防災設備與內部 SOP 外，本館也承諾將以最透明、最負責任的方式處理後續。關於車主財損補償方案，本館將儘速擬定後提供。

