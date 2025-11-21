紀念鏟子超人投入救災 世界簡姓宗親會推文創公益助光復重建

世界簡姓宗親總會組團到花蓮縣光復鄉災區捐助慰問金與日用物資。（世界簡姓宗親總會提供）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖潰決造成嚴重洪災，許多民宅受損並導致10多位民眾不幸罹難，令人深切哀痛。世界簡姓宗親總會指此次洪災期間，國內鏟子超人投入光復救災，義行感動台灣人民；該總會也提出「光復重建文化地景計畫」，希望以文化創意與公益行動協助花蓮光復地區振興。

世界簡姓宗親總會表示，國內鏟子超人此次無畏艱險、全力協助花蓮光復災區救援與清理環境，無私義行深深感動花蓮與台灣人民，成為台灣團結互助力量的象徵。因為災後重建困難重重，災民除面臨物質損失，更承受心理創傷與生活挑戰，該會本於宗親一家、守望相助精神，也延續鏟子超人愛心，凝聚社會力量投入重建，特別提出「光復重建文化地景計畫」。

請繼續往下閱讀...

為紀念此次災難中無數默默付出的救災英雄，並為地方創生奠定文化基礎，簡姓宗親總會決定由豪門文化科技設計公司創意規劃3大項目如下：

1.鏟子超人紀念雕塑（Shovel Hero Monument）：象徵勇氣、無私與守護精神，作為光復地區災後重建的永久記憶。

2. 鏟子愛心造型屋（Heart of Shovel Pavilion）：以關懷為主軸，規劃為教育、展示與公益活動空間，象徵希望與重建力量。

3. Q版紀念公仔義賣（文化創意公益計畫），包含：Q版鏟子超人、警義消超人、起重機超人等，將製作限量版公仔，每只1千元台幣，義賣所得全數用於災後重建經費、文化園區建置、地方振興與觀光推廣。

同時透過公私協力，由內政部及地方政府專案協助選址、審議與後續執行，共同打造具紀念價值與振興功能的地標景觀。另為實際表達宗親關懷，世界簡姓宗親總會也於日前由總會長簡廷在帶領宗親理監事與顧問群前往花蓮光復鄉災區，代表全體宗親致贈慰問金及物資，關懷受災戶與罹難者家屬，表達最深切的哀悼與祝福。

世界簡姓宗親總會組團到花蓮縣光復鄉捐助災民慰問金。（世界簡姓宗親總會提供）

世界簡姓宗親總會長簡廷在代表該會發起鏟子超人紀念計畫，希望用文化創意與公益協助花蓮縣光復鄉重建。（世界簡姓宗親總會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法